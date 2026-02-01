Novai Gábor összetörten nyilatkozott Fenyő Miklós haláláról: „Biztos voltam benne, hogy felépül”

Fenyő Miklós halálhíre az egész országot lesújtotta. Barátai és tisztelői szívszorító üzenetekkel és fotókkal búcsúztak a legendától. Novai Gábor 52 éve állt barátságban a zenésszel, mély fájdalommal értesült a tragédiáról.

Novai Gábor nem hitte, hogy Fenyő Miklós betegsége ilyen súlyossá válhat (Fotó: MW)

Fenyő Miklós halálával lezárult egy korszak

„Elment a szerzői társam”

– mondta a Borsnak megtörten Novai Gábor, aki 52 éve volt szoros barátja Fenyő Miklósnak. A zenész elárulta, a kapcsolatuk az utolsó időkben sem szakadt meg: mindennap beszéltek, és egészen a végsőkig hitt abban, hogy Fenyő felépülhet. A gyász most nemcsak egy legendás előadótól való búcsút jelenti számára, hanem egy életre szóló barátság elvesztését is.

Fenyő Miklós dalai örökké őrzik az emlékét (Fotó: MW Archívum)

Szellemi társak voltak

A Fenyő és Novai szerzőpárost valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, ugyanis olyan fantasztikus slágerekkel ajándékozták meg a nagyközönséget, mint a „Limbó Hintó”, a „Hotel Menthol” vagy éppen az „Isztambul” című dalok.

A Dolly Roll gitárosa most megtörte a csendet, megható sorokkal búcsúzott pályatársától a Borsnak nyilatkozva.

„Nagyon megrázott a hír. Tudtuk, hogy kórházban van, készültünk is arra, hogy meglátogatjuk. Biztos voltam benne, hogy felépül. Nem hittem el. Ilyen nincs, Fenyő nem mehetett el.”

Novai Gábor lapunknak elárulta, hogy állandó kapcsolatban voltak a „Csavard fel a szőnyeget” énekesével.

Fenyő Miklós és Novai Gábor barátsága 50 évre nyúlik vissza (Fotó: MW)

Fenyő Miklós emléke örökké élni fog

Minden nap beszéltünk egymással. Olyan hosszú évtizedes barátság kötött össze minket, ami nagyon ritka. Több musicalt is rendeztünk együtt. Volt idő, amikor annyit dolgoztunk, hogy a családom sem ismert meg

– emlékezett vissza Novai Gábor a Hungária frontemberével való közös munkára.

Hozzátette: kapcsolatuk messze túlmutatott a közös munkán. Nemcsak zenésztársként, hanem emberileg is szorosan kötődtek egymáshoz, egymás gondolkodását, ízlését és világlátását is formálták. Fenyő Miklós elvesztésével Novai Gábor nemcsak egy legendás alkotót, hanem egy pótolhatatlan szellemi társat és barátot is elveszített, akinek emléke örökre része marad az életének és a magyar könnyűzene történetének.