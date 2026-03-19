Kalauzt bántalmaztak a szentendrei HÉV-en

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 10:43
Hangoskodtak, köpködtek, majd fizikailag is bántalmazták a jegyvizsgálót. A kalauz a sínek közé esett, majd magára hagyták.
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután a szentendrei HÉV kalauzát bántalmazta.

A budakalászi férfi két ismerősével tartózkodott a HÉV-en 2026. január 19-én. A háromfős társaság ittasan hangoskodott, és már ekkor is agresszív viselkedést lehetett megfigyelni, ami zavarta az utasokat. Több utas is kocsit váltott, majd jelezték a történteket a kalauznak, aki felszólította őket, hogy szálljanak le. Ekkor azonban megfenyegették, hogy megverik.

Egy utas szólt közbe, de ekkor már két férfi köpött a kalauz felé, és leszállításuk után is tovább fenyegetőztek. A kalauz ekkor elővette a telefonját, hogy értesítse a hatóságokat, de azt kiütötték a kezéből. Amikor lehajolt érte, ököllel megtámadta ő a vádlott.

A jegyvizsgáló a sínek közé esett, ekkor a vádlott társaival elmenekült. A kalauz nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a rendőrök pedig egy órán belül elfogták a gyanúsítottat és kihallgatták.

A büntetett előéletű férfit a Szentendrei Járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki és 90 nap elzárásra ítélte - írja az Ügyészség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
