Kalauzt bántalmaztak a szentendrei HÉV-en

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás egy férfi ellen, miután a szentendrei HÉV kalauzát bántalmazta.

Kalauzra támadtak

A budakalászi férfi két ismerősével tartózkodott a HÉV-en 2026. január 19-én. A háromfős társaság ittasan hangoskodott, és már ekkor is agresszív viselkedést lehetett megfigyelni, ami zavarta az utasokat. Több utas is kocsit váltott, majd jelezték a történteket a kalauznak, aki felszólította őket, hogy szálljanak le. Ekkor azonban megfenyegették, hogy megverik.

Egy utas szólt közbe, de ekkor már két férfi köpött a kalauz felé, és leszállításuk után is tovább fenyegetőztek. A kalauz ekkor elővette a telefonját, hogy értesítse a hatóságokat, de azt kiütötték a kezéből. Amikor lehajolt érte, ököllel megtámadta ő a vádlott.

A jegyvizsgáló a sínek közé esett, ekkor a vádlott társaival elmenekült. A kalauz nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a rendőrök pedig egy órán belül elfogták a gyanúsítottat és kihallgatták.

A büntetett előéletű férfit a Szentendrei Járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki és 90 nap elzárásra ítélte - írja az Ügyészség.