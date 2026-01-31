Megszakad a szív – Ez volt Fenyő Miklós utolsó interjúja, magánéletéről és terveiről mesélt

Fenyő Miklós halálhíre lesújtotta az országot, a hazai rock and roll zene oszlopos alakja, eMeRTon-díjas énekes, zongorista, dalszerző és szövegíró pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Most kiderült, hogyan búcsúzott legutolsó, életéről szóló interjújában.

Fenyő Miklós halála miatt gyászba borult az ország, elhunyt a legenda (Fotó: Mediaworks Archívum)

Elhunyt Fenyő Miklós

A Hungária zenekar frontemberének halálhírét ma reggel jelentették be a zenész hivatalos Facebook-oldalán.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

Fenyő Mikós az év első napjaiban került kórházba tüdőgyulladással. A hazai zenei paletta arcai és rajongók ezrei imádkoztak a felépüléséért, gyógyulásáért.

Fenyő Miklós betegsége miatt kórházban töltötte utolsó heteit (Fotó: MW Archiv)

Fenyő Miklós élete tele volt izgalommal

A legendás énekes kora ellenére fiatalos lendülettel, elképesztő szenvedéllyel lépett minden alkalommal színpadra és babonázta meg közönségét zenéivel. Életéről könyvet is írt, melynek hat kötetet szánt. Életrajzában hosszasan mesél az Amerikában töltött éveiről, a családjáról, a zenei karrierjéről és a lassan bekúszó elmúlásról.

Fenyő Miklós tavaly decemberben járt az Akvárium Klubban, ahol Rónai Egonnal beszélgetett. Ez volt az utolsó interjú, amelyben magánéletéről és terveiről mesélt. A pesti jampec világ megálmodója érezte, hogy a halál és a világ változása már a küszöbön ólálkodik.

Amikor az ember kezd megöregedni, egyszer csak észre veszi, hogy kimegy alóla a világ. Először is felgyorsul, már sok mindent nem ért. Akit pedig fel tudna hívni, mert még ismeri a telefonját, az már nem tudja felvenni. Akkor észre veszi az ember, hogy lassan kiürül a világ

– osztotta meg szívszorító gondolatait az énekes.

Fenyő Miklós dalaival örökké elmékezni fogunk a rock and roll királyára (Fotó: Mediaworks Archívum)

A rock and roll királya

A rock and roll zenei stílus megteremtője sokat szenvedett barátai elvesztésétől. Úgy fogalmazott: neki nincs sok barátja, de azokkal, akikkel körülveszi magát, életre szóló kötelék alakult ki az évek során.