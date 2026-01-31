Megszakad a szív – Ez volt Fenyő Miklós utolsó interjúja, magánéletéről és terveiről mesélt

Fenyő Miklós halálhíre lesújtotta az országot, a hazai rock and roll zene oszlopos alakja, eMeRTon-díjas énekes, zongorista, dalszerző és szövegíró pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Most kiderült, hogyan búcsúzott legutolsó, életéről szóló interjújában.
A Hungária zenekar frontemberének halálhírét ma reggel jelentették be a zenész hivatalos Facebook-oldalán.
A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!
Fenyő Mikós az év első napjaiban került kórházba tüdőgyulladással. A hazai zenei paletta arcai és rajongók ezrei imádkoztak a felépüléséért, gyógyulásáért.
A legendás énekes kora ellenére fiatalos lendülettel, elképesztő szenvedéllyel lépett minden alkalommal színpadra és babonázta meg közönségét zenéivel. Életéről könyvet is írt, melynek hat kötetet szánt. Életrajzában hosszasan mesél az Amerikában töltött éveiről, a családjáról, a zenei karrierjéről és a lassan bekúszó elmúlásról.
Fenyő Miklós tavaly decemberben járt az Akvárium Klubban, ahol Rónai Egonnal beszélgetett. Ez volt az utolsó interjú, amelyben magánéletéről és terveiről mesélt. A pesti jampec világ megálmodója érezte, hogy a halál és a világ változása már a küszöbön ólálkodik.
Amikor az ember kezd megöregedni, egyszer csak észre veszi, hogy kimegy alóla a világ. Először is felgyorsul, már sok mindent nem ért. Akit pedig fel tudna hívni, mert még ismeri a telefonját, az már nem tudja felvenni. Akkor észre veszi az ember, hogy lassan kiürül a világ
– osztotta meg szívszorító gondolatait az énekes.
A rock and roll zenei stílus megteremtője sokat szenvedett barátai elvesztésétől. Úgy fogalmazott: neki nincs sok barátja, de azokkal, akikkel körülveszi magát, életre szóló kötelék alakult ki az évek során.
„Vigyázzunk ezzel a szóval, hogy barát. Nincs nekem sok barátom, vannak haverjaim, de a barát egy komoly dolog” – mesélte a legenda.
A „Járom az utam”" című dala a búcsúzás és a magányos út himnusza számára. Bevallotta, hogy ő maga megkönnyezte a dal sorait.
Meghallgattam egy dalt, amit senki nem ismer. Ez a Járom az utam című dal. És komolyan elsírtam magam. El kellett ismernem, hogy ez egy nagyon jó zene, azért, mert benne van az az érzelem, az a filozófia, amit én akartam, hogy benne legyen, én ezt így akartam. Ezt a Covid időszakban írtam.
A zenei ikon megannyi örök slágerrel ajándékozta meg a világot, Amerikától egészen Magyarországig. Habár édesapja nyomdokaiba kellett volna lépnie, ő kitartott álmai mellett, és bár mint tudjuk, a rock and roll diplomához nem jár díszkeret, Fenyő Miklós olyat alkotott, amelyhez fogható csak nagyon keveseknek sikerült. Dalaiban örökké élni fog.
