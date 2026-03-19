Mellei miatt minden nap egy küzdelem számára: "Nekem vannak a legnagyobb melleim"

Summer Robert büszke a testére, és arra, hogy szerinte neki vannak a „legnagyobb mellei Nagy-Britanniában”. A 28 éves nő azonban azt mondja, a figyelem gyakran nem pozitív: idegenek beszólnak neki az utcán, férfiak zaklatják, nők pedig gyakran arra szólítják fel, hogy „takarja el magát”.

Sokan úgy gondolják, hogy a nagy mell áldás, de Summer Robert szerint a valóság ennél jóval bonyolultabb. A 28 éves nő, aki Skóciában, Glasgow-ban él, azt állítja, R-kosaras melltartót hord. Bár ma már büszkén vállalja a testét, gyerekként és tinédzserként rengeteg nehézséget okozott számára a külseje. Elmondása szerint mellei már fiatalon is rengeteg nem kívánt figyelmet vonzottak, ami hosszú ideig bizonytalanná tette.

Bántják óriási mellei miatt

A mai napig gyakran kap bántó megjegyzéseket idegenektől. Korábban arról is beszélt, hogy gyakran felszólítják arra, hogy „takarja el magát”, mert nehezen talál olyan ruhákat, amelyek megfelelően illeszkednek rá. Néhány hónappal ezelőtt pedig azt állította, hogy egy népszerű vidámparkból is elküldték – szerinte a mellei miatt.

Summernek több mint 200 ezer követője van az Instagramon, ahol gyakran beszél arról, milyen nehézségekkel jár a mindennapi élet ekkora mellekkel.

A nő egy ritka állapottal él, amelyet makromasztiának neveznek. Ez a betegség krónikus mellnövekedéssel, és számos egészségügyi problémával jár. Például krónikus hát-, nyak- és vállfájdalmat, fejfájást vagy akár a mindennapi tevékenységek megnehezülését.

Elmondása szerint a figyelem gyakran egészen extrém helyzetekhez vezet.

A férfiak bámulnak, néha oda is jönnek hozzám. Pár hete például a repülőtéren két különböző férfi is leszólított

– mesélte.

Az egyik azt kérdezte, hogy elutaznék-e vele Berlinbe, a másik pedig – aki ott dolgozott – azt mondta: ha vesz nekem egy Prada táskát, megkapja-e mindezt, és a melleimre mutatott.

Nem csak férfiaktól kap kellemetlen reakciókat

A nők bámulnak, ítélkeznek, csóválják a fejüket, és sokszor kifejezetten gonosz dolgokat mondanak

– mondta.

Gyakran a szemembe mondják, hogy takarjam el magam, vagy hogy nincs olyan testem, amihez az a ruha illik, amit viselek. Van, aki egyszerűen csak figyelemhajhásznak nevez.

Summer szerint előfordul, hogy az utcán is beszólnak neki pusztán azért, mert nagy mellekkel él. Tapasztalata szerint sokszor éppen nők reagálnak agresszívebben. A múltban több megalázó helyzetet is átélt: például előfordult, hogy azzal vádolták, hogy „szándékosan mutogatja magát”, sőt egyszer még italt is öntöttek rá, amikor a vendéglátásban dolgozott.