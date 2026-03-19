Vállalhatatlan, kellemetlen, kínos – ők Magyar Péter képviselőjelöltjei

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 10:40
Vállalhatónak egyáltalán nem nevezhető jelölteket sikerült Magyar Péternek összeverbuválnia az áprilisi választásokra. A képviselőjelöltek bakijai vélhetően már a Tisza szimpatizánsok számára is nagyon kínosak, főleg, hogy vannak, akik a saját településük nevét sem tudják kimondani...

Kevesebb mint egy hónap van az országgyűlési választásokig, amin a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt is indul. Mint tudjuk a párt legtöbb jelöltjének nincs túlzottan sok politikai tapasztalata, ami abból is látszik, hogy sorra tesznek saját magukat és Magyar Pétert lejárató kijelentéseket. Emellett az is valószínű, hogy nem bírják a kampányhajrá tempóját sem, a felkészületlen, tapasztalatlan tiszások, akik egyre kínosabban viselkednek a különböző fórumokon – írja a Ripost.

Magyar Péter emberei kabaréba illő jeleneteket okoznak a Tisza Pártnak

Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen a Tisza képviselőjelöltjei láthatóak. Az összeállítást látva azt gondolhatjuk, hogy egy szilveszteri kabaré műsort nézünk, viszont a valóság ennél sokkal vállalhatatlanabb. 

Ugyanis ők a Tisza Párt arcai, akik kormányozni akarják Magyarországot. 

Még hozzá úgy, hogy valaki a saját településének a nevét nem tudja kimondani, csak a sokadik próbálkozás után. Persze, tudjuk, Orosháza egy igen nehéz település név. 

Emellett akad olyan is - a zalai jelölt -, aki azt sem tudja, mit csinálna a parlamentben, ha esetleg bekerülne. A nyírbátori jelölt pedig igazából semmin nem változtatna, kérdés akkor miért vállalta el, hogy a Tisza képviselőjelöltjeként kezd politikai pályát. 

És ott van Rost Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tiszás, aki operaénekes révén nem tudja, hogy kezdődik a Szózat. Kellemetlen ugye? 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
