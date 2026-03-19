Új kezdetet hoz a tavaszi napéjegyenlőség 4 csillagjegy számára

Új kezdetet jósol az idei tavaszi napéjegyenlőség négy csillagjegy számára, akik már korábban, akár hónapokkal ezelőtt is érezhették, hogy valami változás van készülőben. A csillagjegyek március 20-án egy új korszakba lépnek, és minden eddigi megérzésük értelmet nyer.

Itt az idő felkészülni az új kezdet érkezésére, hatalmas változásokat hozhat

Új kezdet, új lehetőségek, új kapcsolatok várnak a csillagjegyekre

Az idei év asztrológiája nem mondható hétköznapinak, ahogyan a mostani napéjegyenlőséget sem lehet ennek nevezni. A Nap, miután belép a Kosba, aktiválja a Neptunuszt, amely a Kosban jár, amely az életünkben egyszer előforduló energiát aktivál. A Neptunuszt általában a spiritualitás, a mágia és az illúzió bolygójaként tartják számon, azonban a vízió bolygója is, amely az a mágikus erő, amely a meditációd, imáid, manifesztációd mögött áll. A 2026-os tavaszi napéjegyenlőség során négy csillagjegy tapasztalhat erőteljes új kezdetet.

Kos: Spiritualitás kezdete

A Kosok ezen időszakban energialöketet tapasztalhatnak. A Nap aktiválja a Szaturnuszt és a Neptunuszt a csillagjegyedben, ennek köszönhetően befelé fordulsz, az önismeret útjára lépsz. A tavaszi napéjegyenlőség napján érdemes tiszta gondolatokat és szándékokat kitűzni, hogy elmélyítsd a spirituális gyakorlataidat. Ahogy a belső világodat térképezed fel, figyelj arra, mily módon kommunikál veled az univerzum: jeleket, képeket és mágikus víziókat küld majd neked.

Bak: A manifesztáció valósággá válik

A Bak jegyét a Szaturnusz uralja, így a fókusz és a fejlődési időszak kétéves ciklusban zajlik. Érezhetted, hogy az elmúlt hónapok során bizonyos változások vannak előkészületben. Március 20-án a Nap a Kosba lép, ezzel aktiválja az uralkodó bolygódat a Szaturnuszt, ami végül a Neptunusszal halad majd. A hármas együttállás egy jelentős új kezdetet indíthat útjára, így, ha régóta fantáziálsz valami új dolog elkezdéséről, akkor ne várakozz tovább. A Kos szikrája lehet az, ami végül beindítja a dolgokat. Készíts ebben az időszakban vizualizációs táblát, vagy egy egyszerű vázlatot, ezek megadhatják a kezdeti lépéseket a cél megvalósításához.