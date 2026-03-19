Új kezdetet hoz a tavaszi napéjegyenlőség 4 csillagjegy számára

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 11:00
Sokan már hónapokkal ezelőtt érezhették, hogy változás veszi kezdetét. Az új kezdeteknek ágyaztak meg ezek a megérzések.

Új kezdetet jósol az idei tavaszi napéjegyenlőség négy csillagjegy számára, akik már korábban, akár hónapokkal ezelőtt is érezhették, hogy valami változás van készülőben. A csillagjegyek március 20-án egy új korszakba lépnek, és minden eddigi megérzésük értelmet nyer.

Itt az idő felkészülni az új kezdet érkezésére, hatalmas változásokat hozhat
Fotó: Viktoriia Protsak

Új kezdet, új lehetőségek, új kapcsolatok várnak a csillagjegyekre

Az idei év asztrológiája nem mondható hétköznapinak, ahogyan a mostani napéjegyenlőséget sem lehet ennek nevezni. A Nap, miután belép a Kosba, aktiválja a Neptunuszt, amely a Kosban jár, amely az életünkben egyszer előforduló energiát aktivál. A Neptunuszt általában a spiritualitás, a mágia és az illúzió bolygójaként tartják számon, azonban a vízió bolygója is, amely az a mágikus erő, amely a meditációd, imáid, manifesztációd mögött áll. A 2026-os tavaszi napéjegyenlőség során négy csillagjegy tapasztalhat erőteljes új kezdetet. 

Kos: Spiritualitás kezdete

A Kosok ezen időszakban energialöketet tapasztalhatnak. A Nap aktiválja a Szaturnuszt és a Neptunuszt a csillagjegyedben, ennek köszönhetően befelé fordulsz, az önismeret útjára lépsz. A tavaszi napéjegyenlőség napján érdemes tiszta gondolatokat és szándékokat kitűzni, hogy elmélyítsd a spirituális gyakorlataidat. Ahogy a belső világodat térképezed fel, figyelj arra, mily módon kommunikál veled az univerzum: jeleket, képeket és mágikus víziókat küld majd neked.  

Bak: A manifesztáció valósággá válik

A Bak jegyét a Szaturnusz uralja, így a fókusz és a fejlődési időszak kétéves ciklusban zajlik. Érezhetted, hogy az elmúlt hónapok során bizonyos változások vannak előkészületben. Március 20-án a Nap a Kosba lép, ezzel aktiválja az uralkodó bolygódat a Szaturnuszt, ami végül a Neptunusszal halad majd. A hármas együttállás egy jelentős új kezdetet indíthat útjára, így, ha régóta fantáziálsz valami új dolog elkezdéséről, akkor ne várakozz tovább. A Kos szikrája lehet az, ami végül beindítja a dolgokat. Készíts ebben az időszakban vizualizációs táblát, vagy egy egyszerű vázlatot, ezek megadhatják a kezdeti lépéseket a cél megvalósításához. 

Rák: Új megközelítés a karrierben, sikerben és tekintélyben

Ha az elmúlt hetekben úgy érezted, hogy változás történik a karriereddel kapcsolatban, akkor nem téves megérzések voltak, ugyanis a Neptunusz és a Szaturnusz január 26-án, valamint február 13-án belépett a karriered területére. Március 20-án a hozzáállásod fog teljesen megváltozni, ugyanis ezeket a hatásokat a Nap megvilágítja, így világossá válik, hogy mihez is szeretnél kezdeni. A céljaiddal kapcsolatban mindig is eltökélt voltál, de valahogy most jobban vonz az út, a végeredmény helyett. 

Mérleg: A kapcsolódás új módja 

Társasági ember vagy, azonban a kapcsolataidhoz való hozzáállásod most úgy tűnik, hogy megújulásra lel. Ezt már január 26-án illetve február 13-án is érezhetted, amikor a Szaturnusz és a Neptunusz belépett a kapcsolatok területére. Március 20. azonban egy teljesen új megvilágításba helyez majd mindent, és sokkal rugalmasabb kapcsolódási módra tehetsz szert, miközben az intuíciód felerősödve segít abban, hogy túllás mások felszínén. - olvasható a Parade.com cikkében

