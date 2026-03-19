Kitiltották őket a presszóból, viperával estek neki az üzemeltetőnek

Három férfit vádoltak meg életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, miután viperával támadtak egy férfire.
A Heves Vármegyei Főügyészség szerint a három családtagot kitiltották egy Hatvan közeli település presszójából, ezért határozták el, hogy bosszút állnak.
2024 februárjában a söröző udvarán jelentek meg, majd lesben állva várták meg annak zárását. Az üzemeltető kocsijával kihajtott, majd bezárta a kaput, ekkor támadtak rá fémcsövekkel és viperákkal. A sértett hátrált, majd védekezésképpen gáz-riasztófegyverével lövéseket adott le. Ez nem űzte el a férfiakat, utolérték, majd a földre kerülő sértettet hosszasan ütötték és rugdosták.
A bántalmazás következtében fennállt az életveszélyes sérülés reális lehetősége, melynek elmaradása a sértett védekezésének köszönhető.
A Heves Vármegyei Főügyészség a bűntettek miatt szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta mindhárom vádlottal szemben - írja az Ügyészség.
