BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitiltották őket a presszóból, viperával estek neki az üzemeltetőnek

támadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 11:04
presszórendőrség
A sértettet a földön rugdosták és verték. Viperával és fémcsövekkel várták a családtagok az udvarban.
CJA
A szerző cikkei

Három férfit vádoltak meg életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, miután viperával támadtak egy férfire.

eltűnt, rendőrség, rendőr
Hárman támadták meg az üzemeltetőt, elkapta őket a rendőrség 
Illusztráció: Gé / MW

Viperával bujkáltak az udvaron

A Heves Vármegyei Főügyészség szerint a három családtagot kitiltották egy Hatvan közeli település presszójából, ezért határozták el, hogy bosszút állnak.

2024 februárjában a söröző udvarán jelentek meg, majd lesben állva várták meg annak zárását. Az üzemeltető kocsijával kihajtott, majd bezárta a kaput, ekkor támadtak rá fémcsövekkel és viperákkal. A sértett hátrált, majd védekezésképpen gáz-riasztófegyverével lövéseket adott le. Ez nem űzte el a férfiakat, utolérték, majd a földre kerülő sértettet hosszasan ütötték és rugdosták.

A bántalmazás következtében fennállt az életveszélyes sérülés reális lehetősége, melynek elmaradása a sértett védekezésének köszönhető.

A Heves Vármegyei Főügyészség a bűntettek miatt szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta mindhárom vádlottal szemben - írja az Ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
