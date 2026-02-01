Gyász a Pozsonyi úton: Így fest Fenyő Miklós háza egy nappal a tragédia után

A február eleji borongós idő mintha maga is gyászolna: hideg szél, szürke ég és némaság fogadta azokat, akik vasárnap a Pozsonyi útra látogattak. Ott, ahol Fenyő Miklós élte mindennapjait, ma már csak az emlékek maradtak.

Fenyő Miklós halála után mécsesek lepték el a társasház bejáratát (Fotó: Gáll Regina)

Fenyő Miklóst jól ismerték a környéken

Fenyő Miklós a budapesti Pozsonyi úton hosszú éveken át otthonra talált. A környéken szinte mindenki ismerte: a boltosok, a kávézók dolgozói, az éttermek vendégei és az utcán sétálók is gyakran látták a rock and roll ikonikus alakját. A társasház, ahol élt, most néma csendbe burkolózott, a kapura két fekete zászlót tűztek ki, a bejáratnál mécsesek sora jelzi: itt egy rendkívüli tragédia történt, Fenyő Miklós meghalt.

A rideg, hideg idő és a február 1-jei havazás sem tántorította el az arra járókat. Sokan megálltak a kapualjban, mécsest gyújtottak, és néhány szót szóltak a legendáról. A Bors ottjártakor többen megosztották gondolataikat.

Személyesen sajnos nem láttam, nem ismertem, de nagy rajongója voltam. Most csak véletlenül sétáltam erre és természetes, hogy megálltam egy pillanatra megemlékezni.

Akadt olyan is, aki korábban többször találkozott vele a környéken.

Én itt lakom, sokat szoktam sétálni és volt, hogy láttam Miklóst. Nem mostanság, valamikor régebben. Pont úgy nézett ki, mint a koncerteken, videókban. Mint egy igazi rock and roll sztár.

Voltak, akik tudatosan érkeztek búcsúzni.

Igen, mi itt lakunk a környéken. Nehéz szavakat találni, nagyon megrendültünk, amikor tegnap hallottuk a hírt. Természetes volt számunkra, hogy ma délelőtt erre jövünk és gyújtunk egy mécsest, és megemlékezünk róla. Nagyon szerettük, a fiatalságunk az ő zenéje volt.

A környékbeliek sorra állnak meg és mécsest gyújtanak a legenda tiszteletére (Fotó: Gáll Regina)

Távozásával egy korszak lezárult

A hír, hogy meghalt Fenyő Miklós, megrázta a teljes zenei és közéletet egyaránt. Pályatársak, zenészek, közéleti szereplők és rajongók százai búcsúznak tőle, közösségi oldalakon. Egy korszak zárult le vele, amely sokak fiatalságát, emlékeit és legszebb pillanatait jelentette.

A mécsesek csendesen pislákoló fényénél azonban egy fájó részlet is újra és újra elhangzik: Fenyő Miklós betegsége az utóbbi hetekben súlyosbodott. Január elején került kórházba, tüdőgyulladással kezelték, ám szervezete nem tudta legyőzni a kórt.