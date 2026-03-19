BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Versenyt futnak az idővel: a 4 éves, szívbeteg Lilla donorra vár – szülei a saját szívüket is odaadnák, ha lehetne

beteg gyerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 03:00
szívbetegségdonor
Az életéért küzd a szolnoki kislány. A szívbeteg Lilla az életmentő műtét során agyvérzést kapott.
KN
A szerző cikkei

Emberfeletti küzdelmet vív a szolnoki Illés család: a 4 éves Lilla súlyos szívbetegséggel él, egyetlen esélye a túlélésre egy megfelelő donor.

műszív
Lilla műszívet kapott. A kislánynak addig a kórházban kell maradnia, amíg nem lesz megfelelő donor  
Fotó: beküldött

A szülők a saját szívüket is odaadnák a kislányuknak 

Lilla 2 éves volt, amikor kimondták a pontos diagnózist: a szív jobb és bal kamrájának fala megvastagodott, a pumpafunkció pedig nem elég erős. A problémák miatt egy szívdonorra van szüksége.

Az első reakciónk az volt, hogy megkérdeztük: a mi szívünk nem jó? Gondolkodás nélkül odaadnánk neki

– idézte fel az édesapa, Illés Szabolcs. Az orvosok azonban elmagyarázták, hogy Lillának speciális donorra van szüksége, hiszen a szíve a betegsége miatt nem fejlődött megfelelően, jelenleg egy kétéves gyermek szívének méretével egyezik meg.

Az Illés család a nehéz időkben is összetart 
Fotó: beküldött

Lilla műszívet kapott 

A kislány állapota idén januárban hirtelen romlani kezdett. Kórházba került, ahol életmentő műtét során műszívet ültettek be neki. A beavatkozás közben azonban sztrókot kapott, ami tovább nehezíti a helyzetet. Lilla azóta is kórházban van és ott is kell maradnia egészen addig, amíg meg nem érkezik a megfelelő szívdonor.

Minden nap azon imádkozunk, hogy hátha szólnak 

– mondta Szabolcs.

A műszív jelenleg életben tartja Lillát, de ez csak átmeneti megoldás. Az eszköz akár évekig is működhet, de kiszámíthatatlan, milyen szövődményeket okozhat, hiszen nem természetes keringést biztosít. Ráadásul jelenleg csak a bal kamra működését tudják támogatni, miközben a jobb kamra állapota is súlyos. A család a nehéz időkben is összetart és bíznak a legjobbakban.

"Pozitívak próbálunk maradni. Lilla és mi is nagyon küzdünk" – mondja az édesapa.

A család összetart 

A sok nehézség közepette egy apró csoda már történt: összefogással sikerült kialakítaniuk egy steril otthont, ahol Lilla a transzplantáció után biztonságban gyógyulhat majd. Addig azonban még hosszú út. Mónika, az anyuka minden percét a kórházban tölti a kislány mellett, ezért nem tud dolgozni, az apuka, Szabolcs pedig egyedül próbálja megteremteni mindazt, amire szüksége van, de a kezelések, a kórházi tartózkodás, az utazások és a későbbi rehabilitáció hatalmas anyagi terhet jelentenek a számukra.

IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz a családnak.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
