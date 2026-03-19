Versenyt futnak az idővel: a 4 éves, szívbeteg Lilla donorra vár – szülei a saját szívüket is odaadnák, ha lehetne

Emberfeletti küzdelmet vív a szolnoki Illés család: a 4 éves Lilla súlyos szívbetegséggel él, egyetlen esélye a túlélésre egy megfelelő donor.

A szülők a saját szívüket is odaadnák a kislányuknak

Lilla 2 éves volt, amikor kimondták a pontos diagnózist: a szív jobb és bal kamrájának fala megvastagodott, a pumpafunkció pedig nem elég erős. A problémák miatt egy szívdonorra van szüksége.

Az első reakciónk az volt, hogy megkérdeztük: a mi szívünk nem jó? Gondolkodás nélkül odaadnánk neki

– idézte fel az édesapa, Illés Szabolcs. Az orvosok azonban elmagyarázták, hogy Lillának speciális donorra van szüksége, hiszen a szíve a betegsége miatt nem fejlődött megfelelően, jelenleg egy kétéves gyermek szívének méretével egyezik meg.

Az Illés család a nehéz időkben is összetart

Lilla műszívet kapott

A kislány állapota idén januárban hirtelen romlani kezdett. Kórházba került, ahol életmentő műtét során műszívet ültettek be neki. A beavatkozás közben azonban sztrókot kapott, ami tovább nehezíti a helyzetet. Lilla azóta is kórházban van és ott is kell maradnia egészen addig, amíg meg nem érkezik a megfelelő szívdonor.

Minden nap azon imádkozunk, hogy hátha szólnak

– mondta Szabolcs.

A műszív jelenleg életben tartja Lillát, de ez csak átmeneti megoldás. Az eszköz akár évekig is működhet, de kiszámíthatatlan, milyen szövődményeket okozhat, hiszen nem természetes keringést biztosít. Ráadásul jelenleg csak a bal kamra működését tudják támogatni, miközben a jobb kamra állapota is súlyos. A család a nehéz időkben is összetart és bíznak a legjobbakban.

"Pozitívak próbálunk maradni. Lilla és mi is nagyon küzdünk" – mondja az édesapa.

A család összetart

A sok nehézség közepette egy apró csoda már történt: összefogással sikerült kialakítaniuk egy steril otthont, ahol Lilla a transzplantáció után biztonságban gyógyulhat majd. Addig azonban még hosszú út. Mónika, az anyuka minden percét a kórházban tölti a kislány mellett, ezért nem tud dolgozni, az apuka, Szabolcs pedig egyedül próbálja megteremteni mindazt, amire szüksége van, de a kezelések, a kórházi tartózkodás, az utazások és a későbbi rehabilitáció hatalmas anyagi terhet jelentenek a számukra.