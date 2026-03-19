Döbbenetes felvétel, UFO suhanhatott át lángcsóvaként az éjszakai égbolton

Furcsa jelenséget vettek észre a napokban Red Oak felett. Egy ismeretlen objektum lebegett az égen, amely sokakat azonnal elgondolkodtatott. Vajon egy UFO-jelenés szemtanúi voltak az emberek?

Csakis egy UFO lehetett az?

Fotó: lassedesignen / Shutterstock

A felvételen a jelenség úgy mozog, mint egy sugárhajtású repülőgép, ám nincs rajta lámpa – ami az internetes kommentelők szerint akár azt is jelentheti, hogy egy drónról van szó, esetleg lángra kapott vagy szikrázó effekttel felszerelt drónról.

UFO lehetett?

Valami furcsa volt benne, mintha egy idegen űrhajót látnék

– írta az egyik kommentelő, akivel sokan egyet is értettek.

Mások humorosabb magyarázatot adtak: egy tréfás drónpilóta próbálhatott kis pánikot kelteni, vagy akár a videót készítő személy is benne lehetett a játékban.

Persze a valószínűbb forgatókönyv szerint a jelenség nem túl veszélyes: a legtöbb szakértő úgy véli, hogy csupán egy drón vagy egy emberi trükk eredménye lehet, ami látszólag tűzgömbként jelent meg az égen – írja az estn. Akárhogy is, a videó sokakat izgalomba hozott, és ismét felélesztette a spekulációkat az UFO-jelenségekről.

A videót látva te mit gondolsz? Szerinted is csak egy drón lehetett az?