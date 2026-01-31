Egy nemzedék hangja távozott – élete legemlékezetesebb pillanataival búcsúzunk Fenyő Miklóstól

Szombat hajnalban, 78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, a magyar rock and roll egyik legismertebb alakja, a Hungária együttes egykori frontembere. A gyászhírt a zenész hivatalos közösségi oldalán tették közzé: melyben elárulták, hogy a legendás előadó „örökzöld álomba szenderült”. A család a gyászuk tiszteletét kérte a média és a közösségi oldalak felhasználóitól egyaránt.
Az elmúlt hetekben szomorú hírek érkeztek az énekes állapotáról, amikor január elején kiderült, hogy súlyos tüdőgyulladás miatt kórházba került. Fenyő Miklós betegsége gyorsan a közélet és a rajongók figyelmének középpontjába került, hiszen a fertőzés szövődményeket okozott, amelyek jelentősen nehezítették a felépülését. Az orvosi kezelés alatt álló művész állapotáról csak korlátozott információk kerültek nyilvánosságra a család kérésére, de az világos volt, hogy a tüdőgyulladásból való kilábalás nem egyszerű. Az énekes lassan túljutott a betegség legnehezebb szakaszán, azonban szövődményekkel küzdött, ami miatt kórházi ellátásra szorult, és hosszú lábadozás várt volna rá még akkor is, ha elhagyhatta volna a kórházat. A betegség következtében több fellépését is le kellett mondani. Legutóbb egy miskolci fesztiválon — ahol ő lett volna a zárókoncert főattrakciója — való részvételét is törölték, mert az orvosi szakvélemény szerint még hosszú rehabilitációra lett volna szüksége. A menedzsment és a szervezők közölték, hogy amíg Fenyő Miklós nem épül fel teljesen, nem vállalhat koncertet, és helyette más előadó lép fel.
Fenyő Miklós pályafutása több mint fél évszázadot ívelt át, és szinte minden generáció számára meghatározó eleme a magyar könnyűzenei kultúrának. A Hungária együttest még a ’60-as évek végén alapította, és olyan örökzöld slágereket tett le az asztalra, mint a Csavard fel a szőnyeget, a Made in Hungária vagy a Hotel Menthol. A zenekar nemzetközi szinten is fellépett, és több tízezres közönség előtt állt színpadra – többek között a Budapest Sportcsarnokban is. A karrierje során Fenyő Miklós nemcsak előadóként, hanem dalszerzőként és szövegíróként is maradandót alkotott, valamint mentorálta a fiatalabb generációkat. A zenei közegben legendás barátság fűzte többekhez, köztük Pintácsi Szandihoz, akinek feltörekvő karrierjét is segítette.
A rajongók, kollégák és zenésztársak mély megrendüléssel fogadták a halálhírt, sokan emlékeznek rá nemcsak mint művészre, hanem mint meghatározó egyéniségre, aki a magyar rock and roll egy egész korszakát jelképezte. A közösségi médiában és a zenei élet szereplői körében elárasztották az üzenetek a virtuális teret a részvéttel és az emlékezéssel, megmutatva, hogy Fenyő Miklós hatása túlmutatott egyetlen generáción. Fenyő Miklós halála igazi űrt hagy maga után a hazai zenei életben, és neve, dalaival együtt, valószínűleg még sokáig él tovább a rajongók emlékezetében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.