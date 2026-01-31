Egy nemzedék hangja távozott – élete legemlékezetesebb pillanataival búcsúzunk Fenyő Miklóstól

Szombat hajnalban, 78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, a magyar rock and roll egyik legismertebb alakja, a Hungária együttes egykori frontembere. A gyászhírt a zenész hivatalos közösségi oldalán tették közzé: melyben elárulták, hogy a legendás előadó „örökzöld álomba szenderült”. A család a gyászuk tiszteletét kérte a média és a közösségi oldalak felhasználóitól egyaránt.

Fenyő Miklós koncertjeinek hangulata és világa generációkat hívott magához (Fotó: Mediaworks Archív)

Fenyő Miklós betegsége

Az elmúlt hetekben szomorú hírek érkeztek az énekes állapotáról, amikor január elején kiderült, hogy súlyos tüdőgyulladás miatt kórházba került. Fenyő Miklós betegsége gyorsan a közélet és a rajongók figyelmének középpontjába került, hiszen a fertőzés szövődményeket okozott, amelyek jelentősen nehezítették a felépülését. Az orvosi kezelés alatt álló művész állapotáról csak korlátozott információk kerültek nyilvánosságra a család kérésére, de az világos volt, hogy a tüdőgyulladásból való kilábalás nem egyszerű. Az énekes lassan túljutott a betegség legnehezebb szakaszán, azonban szövődményekkel küzdött, ami miatt kórházi ellátásra szorult, és hosszú lábadozás várt volna rá még akkor is, ha elhagyhatta volna a kórházat. A betegség következtében több fellépését is le kellett mondani. Legutóbb egy miskolci fesztiválon — ahol ő lett volna a zárókoncert főattrakciója — való részvételét is törölték, mert az orvosi szakvélemény szerint még hosszú rehabilitációra lett volna szüksége. A menedzsment és a szervezők közölték, hogy amíg Fenyő Miklós nem épül fel teljesen, nem vállalhat koncertet, és helyette más előadó lép fel.

Dalain generációk nőttek fel (Forrás: Mediaworks archív)

Fenyő Miklós meghalt, de a legenda emléke örökre velünk marad

Fenyő Miklós pályafutása több mint fél évszázadot ívelt át, és szinte minden generáció számára meghatározó eleme a magyar könnyűzenei kultúrának. A Hungária együttest még a ’60-as évek végén alapította, és olyan örökzöld slágereket tett le az asztalra, mint a Csavard fel a szőnyeget, a Made in Hungária vagy a Hotel Menthol. A zenekar nemzetközi szinten is fellépett, és több tízezres közönség előtt állt színpadra – többek között a Budapest Sportcsarnokban is. A karrierje során Fenyő Miklós nemcsak előadóként, hanem dalszerzőként és szövegíróként is maradandót alkotott, valamint mentorálta a fiatalabb generációkat. A zenei közegben legendás barátság fűzte többekhez, köztük Pintácsi Szandihoz, akinek feltörekvő karrierjét is segítette.