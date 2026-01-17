Ez az a dal, amiről a beszédekben is szó volt: Pataky Attila különleges dalt írt Miskolcról

Pataky Attila az év első Háborúellenes Gyűlésén óriási hangulatot csinált – és a helyszín nem véletlenül Miskolc volt. A rockikon szülővárosába tért vissza, ahol még inkább mindenki rá figyelt. A fellépés nemcsak zenei élmény volt, hanem egyben személyes visszatérés is: elmondhatjuk, hogy Pataky most talált igazán vissza gyökereihez, még akkor is, ha az egyik híres dalának a címe pont a következő: „Elhagyom a várost”. Nem hiába idézett a műsorvezető, Rákay Philip is az Edda-dalból:

"Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatott

Igen, holnap, holnap indulok"

Pataky Attila igazi lokálpatrióta, büszke a szülővárosára, ami meg is ihlette (Fotó:Mw)

Pataky Attila EDDA dala Miskolcról szól

Pataky Attila Miskolc iránti kötődése annyira erős, hogy egykor nemcsak szóban, hanem zenében is kifejezte érzéseit: szülővárosáról még egy saját dalt is írt, „Elhagyom a várost” címmel. A szám születésének hátterében az áll, hogy bár a dal címe búcsút sugall, valójában Pataky Miskolc élményeit, emlékeit és a városhoz fűződő mély érzelmeit dolgozza fel. A dal tele van nosztalgiával, ugyanakkor újra felfedezett szeretettel, mintha a zenén keresztül ébredt volna rá: a város, ahol született, mindig is része maradt annak, aki ma. A rajongók számára így Egy személyes történet , egy igazi szeretetnyilatkozat Miskolc iránt.

Óriási sikere volt Miskolcon

A miskolci Háborúellenes Gyűlés hangulata egyébként mindvégig fergeteges volt. A rajongók együtt énekelhették Patakyval a másik híres EDDA dalt, a Kört. A frontember összességében, nemcsak szórakoztatott, hanem üzenetet is hordozott: a béke és a közösség fontosságát: „Áldás, békés, szép napot nekünk ma. A zenekart szállító mikrobusz oldalán egy éve az áll: Gyere velünk! Ez a mi hívószavunk. Tudjátok jól, hogy ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Soha, de soha"– köszöntötte a nézőket. A zene ereje ismét bizonyította, hogy képes összekötni az embereket, és figyelmet irányítani a világ fontos kérdéseire.

És akkor íme, az emlegetett dal: