Pataky Attila Nagy Ervinről vallott: „Vérig sértett, gyűlölködő ember"

Pataky Attila ezúttal sem kertelt: véleménye szerint a Tisza Párt tevékenysége és a politikai szereplőik hozzáállása több szempontból is veszélyeztetik az országot, és egyértelműen a gyűlöletet, valamint a káoszt választják az építés helyett. Pataky szerint a tagokból hiányoznak azok a jellemvonások, amelyek a közösséget előre vinnék, ehelyett provokatív, ártalmas attitűd jellemzi őket.

Pataky Attila a Békemeneten is leszögezte már az álláspontját (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila Tisza Pártról alkotott véleménye igazán lesújtó

„Ők semmi mások, mint provokatőrök. Fizetett provokatőrök, és egyben nemzetárulók is. Csak provokálni akarnak, káoszt teremteni, ennyi” – fogalmazott az EDDA frontembere, hangsúlyozva, hogy a gyűlölet útját választották, míg ő és a hasonlóan gondolkodók a szeretet és az élet útját követik. Pataky Attila külön kiemelte a privatizációval kapcsolatos veszélyeket, miszerint Magyar Péter pártja privatizálná az egészségügyet és a nyugdíjrendszert. A munkavállaló a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a jelenlegi rendszerben.

Pataky Attila Nagy Ervinről is őszintén beszélt (Fotó: Mediaworks archív)

Pataky Attila szerint Nagy Ervin gyűlölködő ember

Az énekes kritikája konkrét személyekre is kiterjedt, többek között Nagy Ervinre, akit „vérig sértett, gyűlölködő embernek” nevezett. Pataky szerint az ilyen politizáló celebek rövid távon ugyan képesek ártást okozni, de az életet nem lehet legyőzni:

Ártást, káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet soha. Mi életpártiak vagyunk, magyarok

– árulta el.

Újrahasznosított politika?

Pataky külön kihangsúlyozta, hogy a politikai ellenfelek mindig a régi, bevált recepteket akarják újrahasznosítani: „Elvenni a másikét, oda beülni a házába. Csinálták már ezt, megy ez. De nem lesz. Gyenge próbálkozás, erőltetett, izzadságszagú” – vallotta be. A beszélgetés végén a rocklegenda tehát egyértelműen jelezte hitvallását: a remény, az élet tisztelete és az igazság győzelme mindennél fontosabb.