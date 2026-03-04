Román kamionos okozott halálos balesetet az M1-esen

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy román kamionsofőr ellen, aki a vád szerint halálos közúti balesetet okozott az M1-es autópályán.

A kamion sofőrje borzalmas balesetet okozott, most megkapja büntetését.

Fotó: Unsplash.com

A kamionos figyelmetlensége okozott tragédiát

A vádirat szerint a 47 éves férfi 2025 januárjában haladt kamionjával Budapest felől Hegyeshalom irányába az M1-es autópályán. A baleset Győr közelében történt. A sofőr a belső sávba sorolt át, azonban a vád szerint ezt úgy tette meg, hogy nem győződött meg megfelelően a mögötte érkező forgalomról.

Emiatt nem vette észre a mögötte nagyjából 130 km/h sebességgel haladó, bolgár rendszámú kisbuszt, amelyben heten utaztak. A kisbusz vezetője észlelte a kamiont és fékezni kezdett, de az ütközést már nem tudta elkerülni, és a jármű a félpótkocsi hátuljának csapódott.

A baleset következtében három utas súlyos sérüléseket szenvedett, egy ember pedig könnyebben sérült meg. Egy utas állapota azonban olyan súlyos volt, hogy a kórházi kezelése során életét vesztette. Az ügyészség a kamionsofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolja. A bűncselekmény miatt akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság hoz majd érdemi döntést, írja az Ügyészség.