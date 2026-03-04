Román kamionos okozott halálos balesetet az M1-esen

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy román kamionsofőr ellen, aki a vád szerint halálos közúti balesetet okozott az M1-es autópályán.
A vádirat szerint a 47 éves férfi 2025 januárjában haladt kamionjával Budapest felől Hegyeshalom irányába az M1-es autópályán. A baleset Győr közelében történt. A sofőr a belső sávba sorolt át, azonban a vád szerint ezt úgy tette meg, hogy nem győződött meg megfelelően a mögötte érkező forgalomról.
Emiatt nem vette észre a mögötte nagyjából 130 km/h sebességgel haladó, bolgár rendszámú kisbuszt, amelyben heten utaztak. A kisbusz vezetője észlelte a kamiont és fékezni kezdett, de az ütközést már nem tudta elkerülni, és a jármű a félpótkocsi hátuljának csapódott.
A baleset következtében három utas súlyos sérüléseket szenvedett, egy ember pedig könnyebben sérült meg. Egy utas állapota azonban olyan súlyos volt, hogy a kórházi kezelése során életét vesztette. Az ügyészség a kamionsofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolja. A bűncselekmény miatt akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság hoz majd érdemi döntést, írja az Ügyészség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.