A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter az angyalföldi lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatón kiemelte: "A mai napon újra berendelték kijevi nagykövetünket az ukrán külügyminisztériumba. Érezhetően komoly pánik tört ki az ukránoknál, miután csúnyán lebuktak több százmillió euró és több százmillió dollár magyarországi mozgatásával."

Szijjártó Péter Fotó: BORSOS MATYAS

Szijjártó Péter: Érezhetően komoly pánik tört ki Kijevben, ismét bekérették a magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba

"Ez nemzetbiztonsági kérdéssé lett itt nálunk Magyarországon, hogy vajon mit keres, mit keresett ez az ukránokhoz köthető több százmillió euró és több százmillió dollár készpénzben Magyarországon, mire használták, mire használják ezt a pénzösszeget. Van a több százmillió euró, illetve dollár magyarországi mozgatásának köze az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a magyarországi parlamenti választásba? Kérdés, hogy ebből a több százmillió eurónyi és dollárnyi készpénzből mennyit költöttek el itt Magyarországon, és ezt kinek az érdekében tették" - sorolta.

És nemzetbiztonsági kérdés ez azért is Magyarországon, mert jó lenne tudni, hogy vajon miért az ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötődő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt. És vajon mi az oka annak a rendkívül érdekes egybeesésnek, hogy egy tiszás ügyvédi iroda védi most a pénzszállítókat, és követeli vissza a pénzt, próbál legalábbis szerepet játszani a pénz visszaszerzésében

- tette hozzá.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ukrán külügyminisztériumban a nap folyamán "kizárólag a pénz visszakövetelésére szorítkoztak, válaszokat nem tudtak adni, nem adtak a kérdéseinkre".

"Mi követeljük, hogy az ukránok haladéktalanul adjanak választ a kérdéseinkre. Mit keres, mit keresett ez a több százmillió eurónyi és dollárnyi készpénz Magyarországon, azt miért Magyarországon mozgatták, és milyen célokra használták?" - tette fel a kérdést.

Ha nem adnak válaszokat az ukránok, akkor persze a hatóságaink meg fogják találni ezeket a válaszokat. A mai napon egy jogszabálymódosítással lehetővé tettük, lehetővé tesszük azt, hogy a hatóságaink megtalálják a válaszokat a kérdéseinkre. Ez Magyarországon egy nemzetbiztonsági jelentőségű kérdés. Az ukránok válaszokkal tartoznak, és ha azokat a válaszokat nem adják meg, akkor a magyar hatóságok fogják megkeresni

- összegzett.