Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Agyonlőtte anyja bántalmazó barátját a 11 éves kisfiú

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 21:45
családon belüli erőszakveszekedés
Véget vetett a kegyetlen családon belüli erőszaknak a kisfiú. Fegyvert ragadott és lelőtte anyja élettársát.
CJA
A szerző cikkei

Meghalt egy pennsylvaniai férfi, miután a rendőrség szerint barátnője 11 éves fia lelőtte.

Lelőtte anyja bántalmazó barátját a 11 éves kisfiú
Lelőtte anyja bántalmazó barátját a 11 éves kisfiú
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Anyját bántotta, lelőtte a férfit

A 30 éves Jaimeer Jones-Walkert a pennsylvaniai Philadelphiában azonosította a rendőrség a csütörtökön történt halálos lövöldözés áldozataként. A jelentések szerint egy 11 éves fiú, Jones-Walker barátnőjének fia arcon lőtte őt egy vitát követően, amely fizikai erőszakba fajult. Az áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánították.

A férfi és barátnője közötti vita az újszülött gyermekük látogatásából fakadt. Miután a fiú látta, ahogy Jones-Walker fizikailag bántalmazza az anyját a hálószobában, a gyermek lelőtte a férfit. A nyomozók szerint a fiú egyetlen, halálos lövést adott le Jones-Walkerre. A rendőrség közlése szerint a fiú által használt fegyver hivatalosan az anyja tulajdona volt.

Shyreea Blocker, a fiú és édesanyja szomszédja elmondta, hogy korábban is hallotta a nőt és a barátját szóbeli vitákat folytatni. Egy másik szomszéd, Gilbert Blocker, azt mondta, aggódik a fiúért:

Azok a dolgok, amiket a szívében fog elszenvedni, nemcsak most, hanem élete végéig elkísérik majd.

Nem világos, hogy a Philadelphiai Kerületi Ügyészség vádat emel-e; a lövöldözés éjszakáján senkit sem tartóztattak le - írja a Law&Crime.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu