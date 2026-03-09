Agyonlőtte anyja bántalmazó barátját a 11 éves kisfiú

Meghalt egy pennsylvaniai férfi, miután a rendőrség szerint barátnője 11 éves fia lelőtte.
A 30 éves Jaimeer Jones-Walkert a pennsylvaniai Philadelphiában azonosította a rendőrség a csütörtökön történt halálos lövöldözés áldozataként. A jelentések szerint egy 11 éves fiú, Jones-Walker barátnőjének fia arcon lőtte őt egy vitát követően, amely fizikai erőszakba fajult. Az áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánították.
A férfi és barátnője közötti vita az újszülött gyermekük látogatásából fakadt. Miután a fiú látta, ahogy Jones-Walker fizikailag bántalmazza az anyját a hálószobában, a gyermek lelőtte a férfit. A nyomozók szerint a fiú egyetlen, halálos lövést adott le Jones-Walkerre. A rendőrség közlése szerint a fiú által használt fegyver hivatalosan az anyja tulajdona volt.
Shyreea Blocker, a fiú és édesanyja szomszédja elmondta, hogy korábban is hallotta a nőt és a barátját szóbeli vitákat folytatni. Egy másik szomszéd, Gilbert Blocker, azt mondta, aggódik a fiúért:
Azok a dolgok, amiket a szívében fog elszenvedni, nemcsak most, hanem élete végéig elkísérik majd.
Nem világos, hogy a Philadelphiai Kerületi Ügyészség vádat emel-e; a lövöldözés éjszakáján senkit sem tartóztattak le - írja a Law&Crime.
