"Egyre veszélyesebb" - szörnyű állapotban lévő halálúton vesztette életét Jákli Mónika

Jákli Mónika influenszer, fitneszmodell január 21-én hajnalban szenvedett halálos kimenetelő autóbalesetet Szlovákiában, Nagymegyer közelében.

Jákli Mónika január 21-én elhunyt (Fotó: Bors)

A helyi sajtó arról számolt be, hogy Nagymegyernél a fák közé csapódott egy luxus Mercedes hajnalban, a kocsi egy balkanyarban tért le az útról, vélhetően nagy sebességgel, ugyanis teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt. A tragédia tényét Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka erősítette meg a szlovák Parameter oldalának. A sofőrt a helyszínre érkező mentők megpróbálták megmenteni, de sajnos nem jártak sikerrel. A lap több, egymástól független forrásból úgy értesült, Jákli Mónika, Boráros Gábor volt felesége vezette az autót, ő vesztette életét.

Borzalmas állapotban van az út, amin Jákli Mónika meghalt

Jákli Mónika baleste a 63-as főúton történt, ami kiemelt fontosságú út, mégis rettenetes állapotban volt. Maga a szlovák sajtó számolt be arról tavaly nyáron, hogy a Szlovák Közútkezelő Vállalat legfrissebb adatai szerint a szlovákiai elsőrendű utak állapota romlik, különösen a délnyugati térségben. A legrosszabb állapotban a 63-as főút van, amely Pozsonyt köti össze Komárommal.

A 63-as út teljes, 151 kilométeres hosszából mára több mint a fele minősül rossz állapotúnak, és csak az elmúlt évben további 3,5 kilométer sorolódott a „nem megfelelő” kategóriába. Ez azt jelenti, hogy a 63-as út a legrosszabb állapotban lévő szlovákiai főút, amelyen a közlekedés mindennapos kihívásokat és veszélyeket hordoz magában – hívta fel a figyelmet a Hospodárske noviny.