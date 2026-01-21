"Egyre veszélyesebb" - szörnyű állapotban lévő halálúton vesztette életét Jákli Mónika

Jákli Mónika influenszer, fitneszmodell január 21-én hajnalban szenvedett halálos kimenetelő autóbalesetet Szlovákiában, Nagymegyer közelében.
A helyi sajtó arról számolt be, hogy Nagymegyernél a fák közé csapódott egy luxus Mercedes hajnalban, a kocsi egy balkanyarban tért le az útról, vélhetően nagy sebességgel, ugyanis teljesen szétroncsolódott, majd ki is gyulladt. A tragédia tényét Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka erősítette meg a szlovák Parameter oldalának. A sofőrt a helyszínre érkező mentők megpróbálták megmenteni, de sajnos nem jártak sikerrel. A lap több, egymástól független forrásból úgy értesült, Jákli Mónika, Boráros Gábor volt felesége vezette az autót, ő vesztette életét.
Jákli Mónika baleste a 63-as főúton történt, ami kiemelt fontosságú út, mégis rettenetes állapotban volt. Maga a szlovák sajtó számolt be arról tavaly nyáron, hogy a Szlovák Közútkezelő Vállalat legfrissebb adatai szerint a szlovákiai elsőrendű utak állapota romlik, különösen a délnyugati térségben. A legrosszabb állapotban a 63-as főút van, amely Pozsonyt köti össze Komárommal.
A 63-as út teljes, 151 kilométeres hosszából mára több mint a fele minősül rossz állapotúnak, és csak az elmúlt évben további 3,5 kilométer sorolódott a „nem megfelelő” kategóriába. Ez azt jelenti, hogy a 63-as út a legrosszabb állapotban lévő szlovákiai főút, amelyen a közlekedés mindennapos kihívásokat és veszélyeket hordoz magában – hívta fel a figyelmet a Hospodárske noviny.
Sőt, 2024-ben, egy másik cikk arról számolt be, hogy a 63-as főutat a megye egyik legveszélyesebb útszakaszának minősítették, egymást érték a súlyos balesetek.
„A rendőrség a 2023-as évre nézve 12 balesetveszélyes útszakaszt tartott nyilván Nagyszombat megyében. Ezek közül 5 a Pöstyéni járásban található, 3 pedig a Senicaiban. Ugyancsak ide sorolható a 63-as főút Dunaszerdahely mellett húzódó szakasza, pontosabban a Pódatejed és a Metrans felé vezető kereszteződés, illetve az előtte lévő rész. A rendőrség szerint tavaly itt öt közúti baleset történt, amelyek során egy ember meghalt, kilencen pedig megsérültek”
- írta 2024 márciusában a szlovák Parameter.
Jákli Mónika halála az egész országot megrázta. Volt párja, Boráros Gábor a tragédiát követően az Instagramon azt üzente, vigyázni fog közös kislányukra, Zorára.
