„Csak remélni tudom, hogy jól van” – Laár András megtörte a csendet az eltűnt Galla Miklósról, döbbenetes, ami kiderült

Mint ismeretes, múlt hét szerdán Galla Miklóshoz kivonult a rendőrség, a mentők és a közterület-felügyelet is. A humorista ugyanis taxit rendelt, de visszamondta a fuvart, mert értesüléseink szerint rosszul lett. Miklóst az eset után kórházba szállították, ahonnan a hírek szerint még a hétvége előtt hazaengedték.
Elérni viszont azóta se tudták, sőt, a mai napon (hétfő) lapunk munkatársai arra hívták fel a figyelmet, hogy egy konténer jelent meg Galla házánál, amiben számos személyes tárgya mellett a humorista ágya is kidobásra került. Így ismét beindultak a találgatások és mindenki újra aggódni kezdett, hiszen hiába keresik, sehogy sem tudják elérni.
A Galla körül kialakult helyzetről most régi barátja, a szintén humorista Laár András is megszólalt.
Nekem azt mesélték, a kórházban kiderült, hogy teljesen kiszáradt és összevissza szedte a gyógyszereit, talán ezért is lehetett rosszul. A vizsgálatok után átvitték a pszichiátriára, ahonnan azonban ő önkényesen eljött, megtagadta a kezelést
– nyilatkozta a Blikknek aggodalommal a hangjában Laár.
A humorista értesülései szerint Galla Miklós valóban hazament és bezárkózott otthonába, azonban hiába kereste, ő sem tudta elérni.
Nem tudtam vele beszélni egyáltalán... Az orvosokat otthagyta, engem nem keresett. Úgy tudom, a hozzátartozóival jó ideje megromlott a kapcsolata és korábban felmerült az a megoldás, hogy gyámság alá kerüljön, mert időnként furcsán viselkedik, de ez a vizsgálat elmaradt, mivel idő előtt eljött a kórházból
– fogalmazott szomorúan Laár András, aki majd elmondta, hogy február végén még úgy tűnt, hogy minden rendben van, amikor a Vas vármegyei Jákon léptek fel a Vidám percek című közös esttel.
Végezetül pedig még hozzátette:
Aggódom érte, és csak remélni tudom, hogy jól van. Sokat gondolok rá, és küldök is neki gondolatban erősítő energiákat.
