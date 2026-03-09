„Csak remélni tudom, hogy jól van” – Laár András megtörte a csendet az eltűnt Galla Miklósról, döbbenetes, ami kiderült

Mint ismeretes, múlt hét szerdán Galla Miklóshoz kivonult a rendőrség, a mentők és a közterület-felügyelet is. A humorista ugyanis taxit rendelt, de visszamondta a fuvart, mert értesüléseink szerint rosszul lett. Miklóst az eset után kórházba szállították, ahonnan a hírek szerint még a hétvége előtt hazaengedték.

Galla Miklós

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Elérni viszont azóta se tudták, sőt, a mai napon (hétfő) lapunk munkatársai arra hívták fel a figyelmet, hogy egy konténer jelent meg Galla házánál, amiben számos személyes tárgya mellett a humorista ágya is kidobásra került. Így ismét beindultak a találgatások és mindenki újra aggódni kezdett, hiszen hiába keresik, sehogy sem tudják elérni.