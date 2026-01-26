Megható videó terjed a neten: Jákli Mónika legboldogabb pillanatától megszakad a szív

Szerda hajnalban tragikus autóbalesetben életét vesztette a 31 éves fitneszmodell. A baleset Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között történt: az édesanya luxusautójával letért az útról, majd fának csapódott. A hír villámcsapásként érte az országot – különösen azért, mert Jákli Mónika kislánya alig négyévesen maradt anya nélkül.
A tragédia körülményeit jelenleg is vizsgálják, a nyomozás iránya egyelőre nem tisztázott, így a bizonytalanság csak tovább növeli a fájdalmat. Egy dolog azonban biztos: egy kisgyermek maradt anya nélkül, egy apa pedig egyik napról a másikra egyedül találta magát a felfoghatatlannal.
Miközben a közvélemény a válaszokat keresi a szörnyű balesetre, a TikTokon egy másik, korábbi történet kezdett el terjedni. Egy régi videó, amelyen Jákli Mónika és akkori párja, Boráros Gábor boldogan jelentik be: kislányuk lesz. A felvételen Mónika felszabadultan nevet, sugárzik belőle az öröm, az a tiszta boldogság, amikor még csak a jövő létezett, félelmek nélkül.
Sokan most ezt a pillanatot osztják újra – talán kapaszkodót keresve, talán azért, mert így szeretnének emlékezni rá. Arra az időszakra, amikor Mónika boldog volt, amikor várandósan tervezte az életét, és amikor kislánya érkezése mindennél fontosabb volt számára. Zora egy mosolygós, tündéri kislány, aki nem érdemelte meg, hogy ilyen korán szembesüljön a veszteséggel.
A baleset után Zora édesapjához, Boráros Gáborhoz került, és vele is marad. Bár a szülők korábban szakítottak, közösen nevelték gyermeküket, Gábor pedig azóta is igyekszik tájékoztatni a nyilvánosságot a fejleményekről. A legnehezebb feladat azonban még előtte áll: elmondani egy négyéves kislánynak, hogy az édesanyja nem jön többé haza.
Talán ezért is olyan megrendítő most visszanézni azokat a felvételeket, ahol Jákli Mónika még nevetett. Mert ezek a pillanatok emlékeztetnek arra, hogy a tragédia előtt volt boldogság, volt remény – és egy anya, aki mindennél jobban szerette a gyermekét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.