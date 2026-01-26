Megható videó terjed a neten: Jákli Mónika legboldogabb pillanatától megszakad a szív

Szerda hajnalban tragikus autóbalesetben életét vesztette a 31 éves fitneszmodell. A baleset Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között történt: az édesanya luxusautójával letért az útról, majd fának csapódott. A hír villámcsapásként érte az országot – különösen azért, mert Jákli Mónika kislánya alig négyévesen maradt anya nélkül.

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata 12 év után ért véget (Fotó: RTL KLub)

Jákli Mónika kislánya anya nélkül maradt

Jákli Mónika kislánya mindössze négyéves, az édesanya tragikus autóbalesetben hunyt el.

mindössze négyéves, az édesanya tragikus autóbalesetben hunyt el. A baleset Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között történt, a körülmények vizsgálata folyamatban van.

A kislány édesapjához, Boráros Gáborhoz került, és vele is marad.

került, és vele is marad. A közvéleményt megrázta egy TikTokon terjedő videó, amely Mónika egyik legboldogabb pillanatát örökíti meg.

A legfájdalmasabb kérdés most az, hogyan lehet egy ilyen kisgyermeknek feldolgozni édesanyja elvesztését.

A tragédia körülményeit jelenleg is vizsgálják, a nyomozás iránya egyelőre nem tisztázott, így a bizonytalanság csak tovább növeli a fájdalmat. Egy dolog azonban biztos: egy kisgyermek maradt anya nélkül, egy apa pedig egyik napról a másikra egyedül találta magát a felfoghatatlannal.

Jákli Mónika kislánya fájdalmasan korán veszítette el egyik szülőjét (Fotó: Instagram)

Jákli Mónika halála előtti legboldogabb pillanata

Miközben a közvélemény a válaszokat keresi a szörnyű balesetre, a TikTokon egy másik, korábbi történet kezdett el terjedni. Egy régi videó, amelyen Jákli Mónika és akkori párja, Boráros Gábor boldogan jelentik be: kislányuk lesz. A felvételen Mónika felszabadultan nevet, sugárzik belőle az öröm, az a tiszta boldogság, amikor még csak a jövő létezett, félelmek nélkül.

Sokan most ezt a pillanatot osztják újra – talán kapaszkodót keresve, talán azért, mert így szeretnének emlékezni rá. Arra az időszakra, amikor Mónika boldog volt, amikor várandósan tervezte az életét, és amikor kislánya érkezése mindennél fontosabb volt számára. Zora egy mosolygós, tündéri kislány, aki nem érdemelte meg, hogy ilyen korán szembesüljön a veszteséggel.

Jákli Mónika balesete: Boráros Gábor kislánya még nem tudja, hogy anyukájával mi történt

A baleset után Zora édesapjához, Boráros Gáborhoz került, és vele is marad. Bár a szülők korábban szakítottak, közösen nevelték gyermeküket, Gábor pedig azóta is igyekszik tájékoztatni a nyilvánosságot a fejleményekről. A legnehezebb feladat azonban még előtte áll: elmondani egy négyéves kislánynak, hogy az édesanyja nem jön többé haza.