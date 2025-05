Boráros Gábor elárulta legnagyobb titkát: „Jó apuka vagyok, de ezt nem mindenki tudja”

Boráros Gábor és a gyermeke közti szoros kapcsolat mögött az áll, hogy feltétel nélkül szeretik egymás, de az édesapa szerint ez normális is. Az MMA harcos azt is elárulta, kislánya mit szól ahhoz, hogy apukája embereket ver össze a tévében. „Azt látom, hogy tetszik neki az, amikor engem lát bunyózni, és már volt olyan, mikor utánzott engem a képernyő előtt. Illetve szerintem tetszenek neki a tetoválásaim, még néha ő is szokott magának rajzolni kamutetkókat” – zárta a beszélgetést nevetve Jákli Mónika exe.