Hogyan mondja el egy apa a felfoghatatlant? Szakértő beszélt arról, mit élhet át Jákli Mónika balesete után kislánya

Szerda hajnalban tragikus autóbalesetben elhunyt a 31 éves fitneszmodell. Jákli Mónika balesete Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között történt. Az édesanya életét vesztette, amikor luxusautójával letért az útról és fának csapódott. A hír az egész országot megrázta – különösen azért, mert Jákli Mónika egy alig négyéves kislány édesanyja volt. A felfoghatatlan tragédia után most az a legfájdalmasabb kérdés: hogyan lehet egy ilyen kisgyereknek elmondani, hogy az édesanyja nem jön többé haza?
Egy ilyen tragédiát az édesapának előbb-utóbb el kell mondania a gyermekének
– hangsúlyozta a szakértő, Dr. Makai Gábor, aki szerint egy 3–4 éves gyerek egészen másképp éli meg a veszteséget, mint egy idősebb gyermek vagy egy felnőtt. Ebben az életkorban a kicsik még nem a halált gyászolják klasszikus értelemben, hanem elsősorban a kapcsolat hiányát, az elvesztett kötődést élik meg.
A szakember szerint önmagában nem törvényszerű, hogy egy ilyen veszteség személyiségzavarhoz vagy a személyiségfejlődés megrekedéséhez vezessen. Sokkal nagyobb kockázatot jelent, ha a gyermek magára marad a kérdéseivel, ha elhallgatás, ködösítés történik, vagy ha az apa, Boráros Gábor érzelmileg elérhetetlenné válik. A gyász feldolgozása ebben a korban gyakran nem szavakkal, hanem viselkedésben és játékban jelenik meg.
A szakértő kiemelte: nem szabad halogatni a beszélgetést. Az apának nyugodt körülmények között, kettesben, testi kontaktust teremtve – például ölbe véve a gyermeket – kell elmondania, mi történt. Fontos, hogy a magyarázat a gyermek életkorának megfelelő legyen, és ne tartalmazzon félrevezető, megnyugtatónak szánt, de valótlan elemeket.
Ki lehet mondani azt, hogy baleset történt, és hogy anya meghalt. El kell mondani azt is, hogy nem fog visszatérni, nem fáj semmije, és nagyon fontos hangsúlyozni: ez nem a gyermek hibája
– mondta. A nyílt, egyértelmű kommunikáció alapvető, még akkor is, ha a gyermek újra és újra ugyanazokat a kérdéseket teszi fel.
Ebben az életkorban természetes a mágikus gondolkodás: a gyermek hiheti, hogy gondolatokkal vagy viselkedéssel befolyásolhatja a történteket, ezért gyakran jelenik meg bűntudat. Ezt minden alkalommal oldani kell, megerősítve, hogy a baleset nem az ő viselkedésének következménye. A gyász ebben a korban hullámzó: a gyermek sírhat, majd hirtelen játszani kezdhet, nevethet, aztán újra elszomorodik. Ez nem érzéketlenség, hanem az idegrendszer természetes védekező mechanizmusa. A legfontosabb, hogy az apa érzelmileg és fizikailag is elérhető maradjon, fenntartsa a napi rutint, és biztonságot nyújtson.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az apa sírhat a gyermek előtt – ez nem terheli túl a kicsit, sőt, segít normalizálni az érzelmeket. A gyermek számára az a megnyugtató, ha látja: a szülő szomorú, de jelen van, és gondoskodik róla. Később, ahogy a gyermek fejlődik, újra és újra értelmezni fogja az édesanyja elvesztését. Hat-hétéves korban már megérti a halál véglegességét, így egy újabb gyászfolyamat indulhat el. Ez természetes része a feldolgozásnak.
Amennyiben hónapokkal később is tartós viselkedésváltozások jelentkeznek – például erős szorongás, regresszió, bezárkózás –, érdemes szakember segítségét kérni. Önmagában azonban a tragédia nem jelenti azt, hogy a gyermek sérülten nő fel: a kulcs a biztonságos, szeretetteljes, következetes környezet.
