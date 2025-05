Boráros Gábor és Jákli Mónika útjai végleg elválnak: „Eldöntöttük, hogy különköltözünk”

12 közös év és egy közös gyermek után tavaly októberben jelentette be az MMA harcos és fitneszmodell párja, hogy végleg szakítottak egymással. Boráros Gábor és Jákli Mónika azonban azóta is egy fedél alatt élnek, ami már többször is okozott kellemetlen perceket mindkét félnek. Az egykori sztárpár férfi tagja viszont most lapunknak elárulta: a volt párjával való együttélés már nem fog sokáig tartani.

Boráros Gábor Jákli Mónika társaságában még egy tévéműsorban is szerepeltek közösen, azonban nem lett jó vége a kapcsolatuknak (Fotó: RTL Klub)

Boráros Gábor exe egy házban laknak, de már nem sokáig

„Ezt az együttélést csak húztuk-húztuk egy ideig, és igazából nem volt ez jó senkinek. Nyilván a kislányunk miatt történt az, hogy egy házban laktunk, de azt láttuk, hogy nem annyira működik. Viszont eldöntöttük, hogy pár héten belül különköltözünk. Ez így jobb lesz nekünk és a lányunknak is” – kezdte a Borsnak a lányos édesapa, akinek gyermeke nemrég ünnepelte harmadik születésnapját. Gábor viszont reméli, az ő és gyermeke közti jó kapcsolat a különválás után is meg fog maradni.

Boráros Gábor gyereke imádja édesapját

A különköltözés után a lányunk mindkettőnkkel szinte ugyanannyi időt fog tölteni. Mónikával megbeszéltük, hogy úgy csináljuk ezt, ahogy a leglogikusabb és a legkényelmesebb mindkét félnek. Egyáltalán nem szeretnénk a gyerekünket dróton rángatni összevissza, hanem rendszert és nyugalmat szeretnénk megadni az ő kis életébe. Mert nyilván neki sem volt a legjobb ez az együttlakás, és nem szeretnénk, hogy a különválást nehezen élje meg

– vélekedett Boráros Gábor.

A népszerű MMA harcost a Jákli Mónikával való szakítása után nem sokkal megtalálta a szerelem. Gábor az év elején közösségi oldalán mutatta meg először új kedvesét, akivel nagyon szoros kapcsolatban vannak, annak ellenére, hogy a Mónikával való együttélés az ő párkapcsolatuknak sem tett jót.

Boráros Gábor állítja, mindig is kivette a részét a gyereknevelésből (Fotó: Instagram)

Boráros Gábor párja megváltoztatta kedvese életét

Hozzá kell tenni, hogy a Mónika párja és az én párom se díjazza a jelenlegi felállást, ami szerencsére nem sokára megszűnik. Mindenki rövidre szeretné zárni ezt a történetet azért, hogy végre nyugalom legyen. A páromnak én rengeteget köszönhetek, ugyanis mindenben segít, türelmes és támogat engem. Azt a támogatást adja meg nekem, amit semmilyen nőtől nem kaptam meg korábban. Illetve ő azt a nyugalmat hozta el nekem, amit még más párom még ezelőtt soha nem tudott megadni

– folytatta sejtelmesen Boráros Gábor azzal, hogy jelenlegi kedvesével való kapcsolatában már szeretnének újabb szintekre lépni.