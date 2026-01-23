Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Jákli Mónika

Jákli Mónika halála - Boráros Gábor könnyekben tört ki: Még mindig hátra van az a feladat, hogy ezt Zorával közöljem

Boráros Gábor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 09:21 / FRISSÍTÉS: 2026. január 23. 10:07
gyászJákli Mónika
Az MMA-harcos közösségi oldalán jelentkezett be.
N.T.
A szerző cikkei

Mint ismeretes, Jákli Mónika január 21-én kora reggel szenvedett halálos autóbalesetet a 63-as úton Nagymegyer és Alistál között. A gyönyörű fitneszmodell balesete kapcsán pedig azóta csak egyre több gyanús részlet lát napvilágot, mások mellett párja különös viselkedéséről. A tragédia kapcsán a rendőrség is vizsgálódik. 

Boráros Gábor és Jákli Mónika - Az MMA-harcos még nem tudja, hogy közölje közös kislányukkal a felfoghatatlan hírt
Boráros Gábor és Jákli Mónika - Az MMA-harcos még nem tudja, hogy közölje közös kislányukkal a felfoghatatlan hírt Fotó: RTL KLub

Boráros Gábor: Még mindig hátra van az a feladat, hogy ezt Zorával közöljem

Az édesanya volt férje, Boráros Gábor az elmúlt napokban már többször is megszólalt az Instagram-oldalán, főleg korlátozott ideig elérhető történetben kommunikál a követőivel. Tegnap például arról számolt be, hogy maga is úgy véli, egyre több a megválaszolatlan kérdés és rejtély volt kedvse halála kapcsán, most pedig már nem bírta könnyek nélkül, közös kislányukról, Zoráról is mesélt

Péntek reggeli bejelentkezésében pedig kifejtette, hogy nagyon hálásak a rengeteg támogatásért és részvétért, amelyet az elmúlt napokban kaptak.

Boráros Gábor könnyekben tört ki Fotó: Boráros Gábor/Instagram

Majd elcsukló hangon úgy folytatta:

Tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt megoldani, és tudom, hogy még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanak. És még mindig hátra van az a feladat is, hogy ezt Zorával közöljem.

Az MMA-harcos egy korábbi történetében pedig arról írt, hogy igyekszik friss információkkal jelentkezni a tragédiáról, amint ő is több részlet birtokába jut. 

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu