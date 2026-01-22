Varga Miklós Joe megszólalt Jákli Mónika balesetéről: „A kislánya óránként fogja megkérdezni, hol van anya”

Varga Miklós Joe és Jákli Mónika korábban együtt szerepeltek a Nyerő párosban, de az ő ismertségük jóval túlmutat ezen. ÉNB Joe-t nagyon mélyen érintették a történtek.

Jákli Mónika autóbalesete Varga Miklós Joe-t is nagyon megrázta, sok éve ismerték egymást (Fotó: Szabolcs László)

Jákli Mónika halála nem csak a családnak megrázó

Varga Miklós Joe Jákli Mónika tragédiája kapcsán lapunknak adott interjújában megtörten beszélt az esetről.

Nehéz bármit is mondanom, több mint tíz éve ismerem, Gábort is, az egész feldolgozhatatlan, szinte egész nap erről beszéltünk. Ott van Zora, a kislányuk, nagyon sajnálom, hogy ez történt. Egy vidám lánynak ismertem meg, fontos volt neki a sport, a haj, nagyon adott magára. Ez a baleset önmagában véve értelmetlen, próbálom értelmezni, hogy mi történt, de annyi információ van, hogy nagyon nehéz kiigazodni

- kezdi Joe, aki szerint a baleset körülményei nagyon sok kérdést vetnek fel.

Ilyenkor mindenki próbálja keresni az okokat, de nem lehet igazán, az sem biztos, hogy kiderül, mi történt pontosan. Ő minden téren egy rendkívül tudatos anyuka volt, el sem tudom képzelni, hogy mit kereshetett ott hajnali 4-kor, egyedül, ráadásul nagy sebességgel, tisztában volt vele, hogy várja otthon a kislánya. Ez nem rá vall, ő egy örök vidám nő volt, sokat lehetett vele nevetni, ennyire a műsorban is meg lehetett őt ismerni. Őszintén szólva az ellenségemnek sem kívánnék ilyet, mint ami vele történt, szörnyű az egész. Ezúton is őszinte részvétem a családjának.

Varga Miklós Joe elárulta, hogy egy ilyen helyzetben óhatatlanul is azokra gondol az ember, akik itt maradtak, apukaként pedig pláne tudja, hogy drámai következményekkel jár majd Mónika elvesztése. „Nekem is vannak gyerekeim, egyszerűen nem tudtam nem belegondolni saját magamra vonatkozóan egy hasonló helyzetbe, beszéltem is velük tegnap, mert egész egyszerűen nem lehet ezt elengedni.

Jákli Mónika balesetének körülményei még nem tisztázottak még (Fotó: YouTube)

Egy ilyen kicsi gyereknél, mint Mónika kislánya, még elmagyarázni sem lehet igazán, hogy anya nem jön vissza többé, mert óránként fogja megkérdezni, hogy hol van. A trauma örökre vele marad, bár neki talán még könnyebben el tudnak homályosulni majd az emlékek, ha nagyobb lesz, egy tízévesnek például már biztos derékba törné az életét

- mondta a Borsnak Varga Miklós Jo, aki gyerekei és a baleset miatt őszintén bevallotta, hogy egyszerűen nem tudja kizárni a mostanában történt megrázó eseményeket, például a múlt héten eltűnt Egressy Mátyás ügye és Dudás Miki halála is rendkívül felzaklatta. „Azt gondolom, hogy akinek gyereke van, az gyerek és szülői oldalról egyaránt együtt érez a családdal. És az ilyen tragédiák mindig rávilágítanak arra, hogy az élet sosem válogat, fiatal vagy idős, ismert, vagy kevésbé ismert között, sőt, az sem egyértelmű, hogy az idősek halnak meg először, sokan a saját gyereküket temetik, az még inkább feldolgozhatatlan.