Elmenekülnél a világ zajától, de unod már Horvátországot? Íme egy mesebeli hely, ahol garantáltan nem találkozol turistákkal

Tuvalu egy valódi rejtett kincses sziget. Türkizkék lagúnákkal, puha homokkal és festményszerű naplementékkel. Szinte ironikus, milyen mesébe illő élményt nyújt a világ legkevésbé látogatott országa.
Tuvalu Óceániában, a Polinéziához tartozó Ellice-szigetek területén fekszik, Hawaii és Ausztrália között, a Csendes-óceán közepén. Legközelebbi szomszédjai Kiribati, Szamoa és a Fidzsi-szigetek. Négy szigetből és öt valódi korallzátonyból áll, teljes szárazföldi területe mindössze 26 négyzetkilométer.
Méretét tekintve Tuvalu a világ negyedik legkisebb országa: csak a Vatikán, Monaco és Nauru kisebb nála. Értelemszerűen népessége is rendkívül alacsony: a Vatikán és Nauru után a harmadik legkevesebb lakossal rendelkező állam és az ENSZ második legkisebb népességű tagállama.
Elsősorban azért, mert rendkívül nehéz eljutni a szigetre. Hetente csak néhány repülőjárat érkezik Tuvalura. A főszigeten egyetlen repülőtér működik, amely egy keskeny földsávon fekszik. A forgalma leginkább egy vidéki buszmegállóra emlékeztet, mintsem egy nemzetközi leszállópályára.
Ha valaki egy igazi természeti kincsre vágyik, és mégis meglátogatja a kincses szigetet, nem luxus hotelekre és tengerparti tömegekre számíthat. Nincsenek nagy szállodaláncok, bevásárlóközpontok vagy látványos turisztikai attrakciók, és nincs szükség közlekedési lámpákra vagy többsávos körforgalmakra sem. Egyetlen komolyabb út vezet végig a szigeten.
Tuvalu valóban nem látványos építészeti kincsekkel várja a turistákat, hanem az érintetlen természet hihetetlen látványával. A lagúnák türkiz színe, a korallzátonyok és a tengeri élővilág olyan élményt tár az ideutazók elé, amelyet talán a világon sehol máshol nem talál az ember.
De nemcsak a kilátás, a kultúra is rendkívül érdekes egy turistának: a közösséget apró és szoros összetartás jellemzi. A tuvalui mindennapok lassúak, nyugodtak, harmonikusak és a sziget lakóinak hagyományai színesítik. Az asztalra kerülő ételek egyszerűek: kókusz, tenger gyümölcsei és a közkedvelt kenyérfa termése.
Tuvaluban a múlt nyomai is jelen vannak: a szigetlakókat és a turistákat a második világháborúból megmaradt bunkerek és roncsok emlékeztetik arra, hogy az ország egykor stratégiai jelentőségű helyszíne volt a háborúnak.
Tuvalu szigeteinek átlagos tengerszint feletti magassága mindössze néhány méter. A vízszint emelkedése azzal a veszéllyel fenyegeti az országot, hogy az óceán teljesen ellepi a keskeny szigeteket.
Tuvalu tehát nincs jó helyzetben. A környezeti változások fenyegetése mellett nehézséget jelent, hogy több látogatóra lenne szüksége a gazdaság erősítéséhez, de a fejlesztések éppen azt a törékeny környezetet veszélyeztetnék, amely Tuvalu legnagyobb értéke.
A következő videó segíthet még jobban megismerni Tuvalut és a helyzetét:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.