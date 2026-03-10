Elmenekülnél a világ zajától, de unod már Horvátországot? Íme egy mesebeli hely, ahol garantáltan nem találkozol turistákkal

Tuvalu egy valódi rejtett kincses sziget. Türkizkék lagúnákkal, puha homokkal és festményszerű naplementékkel. Szinte ironikus, milyen mesébe illő élményt nyújt a világ legkevésbé látogatott országa.

Tuvalu: ez a varázslatos sziget a világ legkevésbé látogatott országa. Fotó: Romaine W / Shutterstock

Tuvalu egy polinéz szigetország a Csendes-óceán közepén.

A világ egyik legkisebb területű és legkevesebb lakossal rendelkező országa.

Rendkívül kevés turista érkezik ide évente.

Érintetlen természeti élővilág jellemzi a terület egészét.

Tuvalu: a rejtett kincses sziget

Tuvalu Óceániában, a Polinéziához tartozó Ellice-szigetek területén fekszik, Hawaii és Ausztrália között, a Csendes-óceán közepén. Legközelebbi szomszédjai Kiribati, Szamoa és a Fidzsi-szigetek. Négy szigetből és öt valódi korallzátonyból áll, teljes szárazföldi területe mindössze 26 négyzetkilométer.

Méretét tekintve Tuvalu a világ negyedik legkisebb országa: csak a Vatikán, Monaco és Nauru kisebb nála. Értelemszerűen népessége is rendkívül alacsony: a Vatikán és Nauru után a harmadik legkevesebb lakossal rendelkező állam és az ENSZ második legkisebb népességű tagállama.

Miért Tuvalu a világ legkevesebbet látogatott országa?

Elsősorban azért, mert rendkívül nehéz eljutni a szigetre. Hetente csak néhány repülőjárat érkezik Tuvalura. A főszigeten egyetlen repülőtér működik, amely egy keskeny földsávon fekszik. A forgalma leginkább egy vidéki buszmegállóra emlékeztet, mintsem egy nemzetközi leszállópályára.

Ha valaki egy igazi természeti kincsre vágyik, és mégis meglátogatja a kincses szigetet, nem luxus hotelekre és tengerparti tömegekre számíthat. Nincsenek nagy szállodaláncok, bevásárlóközpontok vagy látványos turisztikai attrakciók, és nincs szükség közlekedési lámpákra vagy többsávos körforgalmakra sem. Egyetlen komolyabb út vezet végig a szigeten.

Tuvalu sziget lenyűgöző főútja. Fotó: Romaine W / Shutterstock

Miért érdemes Tuvalura utazni?

Tuvalu valóban nem látványos építészeti kincsekkel várja a turistákat, hanem az érintetlen természet hihetetlen látványával. A lagúnák türkiz színe, a korallzátonyok és a tengeri élővilág olyan élményt tár az ideutazók elé, amelyet talán a világon sehol máshol nem talál az ember.