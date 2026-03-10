Tudtad, hogy az ibolya számos betegségre gyógyír? Így használhatod torokfájásra, bőrpanaszokra és köhögésre

Az ibolya tea formájában segíthet köhögés, megfázás és torokfájás esetén.

Külsőleg alkalmazva enyhítheti az ekcéma és az irritált bőr tüneteit.

Szirupként a hurutos köhögés és a légúti gyulladások ellen használják.

Fürdő vagy borogatás formájában nyugtató hatással lehet a bőrre és a szervezetre.

Az ibolya gyógyhatása lehet, hogy téged is meg fog lepni. A kertek és erdőszélek egyik legismertebb tavaszi virága, amelynek finom illata mindenkit megbabonáz, nemcsak szép, hanem hihetetlenül értékes is: a növény levele és virága ugyanis közismerten gyógyhatású.

Az ibolya gyógyhatása közé tartozik a pikkelysömör tüneteinek enyhítése és a torokgyulladás megszüntetése is. Fotó: Bowonpat Sakaew / Shutterstock

Sokoldalú az illatos ibolya gyógyhatása

A népi gyógyászatban már évszázadokkal ezelőtt alkalmazták az ibolyát különböző gyulladásos és légúti panaszokra. Hatóanyagai között nyálkaanyagok, flavonoidok és gyulladáscsökkentő vegyületek találhatók. Ezek segíthetnek megnyugtatni az irritált nyálkahártyát és a bőrt.

Ibolyatea a torokfájás és torokgyulladás enyhítésére

Az ibolyából készült tea nyugtató hatású lehet a torok nyálkahártyájára.

Elkészítés:

1 teáskanál szárított ibolyavirágot vagy levelet önts le 2,5 dl forró vízzel. Fedd le, és hagyd állni 10 percig. Szűrés után langyosan kortyolgasd el.

Így használd:

Naponta 2–3 csészével ihatsz belőle torokfájás vagy megfázás esetén. A tea gargarizálásra is alkalmas, ami segíthet a torok irritációjának csökkentésében.

Bors-tipp: mindig tiszta, vegyszermentes helyről gyűjtött növényt használj.

Ibolyaszirup a köhögésre és hurutos légúti panaszokra

Az ibolya enyhe köptető hatásáról is ismert, ezért régen köhögés elleni szirupot is készítettek belőle.

Elkészítés:

Egy marék friss ibolyavirágot tegyél üvegbe. Önts rá 2 dl forró vizet, majd hagyd állni egy éjszakán át. Másnap szűrd le, adj hozzá 20 dkg mézet vagy nádcukrot, és lassú tűzön melegítsd össze.

Így használd:

Köhögés esetén naponta 2–3 alkalommal 1 teáskanállal fogyaszthatod.

Bors-tipp: az ibolya virágát friss salátákba is teheted; nem csak csodaszép, de még egészségesebb is lesz az egytálétel.

Ibolyaborogatás ekcémára és pikkelysömörre

Az ibolya leveleiből készült borogatás segíthet gyógyítani az ekcémát, pikkelysömört, irritált és viszkető bőrt.