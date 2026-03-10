Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Illatos ibolya gyógyhatása

Tudtad, hogy az ibolya számos betegségre gyógyír? Így használhatod torokfájásra, bőrpanaszokra és köhögésre

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 07:15
A tavasz egyik legillatosabb hírnöke az ibolya, amely nemcsak szép, hanem régóta ismert gyógynövény is. Az ibolya gyógyhatásai közé tartozik, hogy elbánik a makacs torokgyulladással, bőrproblémákkal, és más gyulladásokat is hatékonyan enyhít. Mutatjuk, pontosan milyen betegséget hogyan tudsz gyógyítani vele.
  • Az ibolya tea formájában segíthet köhögés, megfázás és torokfájás esetén.
  • Külsőleg alkalmazva enyhítheti az ekcéma és az irritált bőr tüneteit.
  • Szirupként a hurutos köhögés és a légúti gyulladások ellen használják.
  • Fürdő vagy borogatás formájában nyugtató hatással lehet a bőrre és a szervezetre.

Az ibolya gyógyhatása lehet, hogy téged is meg fog lepni. A kertek és erdőszélek egyik legismertebb tavaszi virága, amelynek finom illata mindenkit megbabonáz, nemcsak szép, hanem hihetetlenül értékes is: a növény levele és virága ugyanis közismerten gyógyhatású.

Ibolya gyógyhatása
Az ibolya gyógyhatása közé tartozik a pikkelysömör tüneteinek enyhítése és a torokgyulladás megszüntetése is. Fotó: Bowonpat Sakaew / Shutterstock

Sokoldalú az illatos ibolya gyógyhatása

A népi gyógyászatban már évszázadokkal ezelőtt alkalmazták az ibolyát különböző gyulladásos és légúti panaszokra. Hatóanyagai között nyálkaanyagok, flavonoidok és gyulladáscsökkentő vegyületek találhatók. Ezek segíthetnek megnyugtatni az irritált nyálkahártyát és a bőrt.

Ibolyatea a torokfájás és torokgyulladás enyhítésére

Az ibolyából készült tea nyugtató hatású lehet a torok nyálkahártyájára.

Elkészítés:

  1. 1 teáskanál szárított ibolyavirágot vagy levelet önts le 2,5 dl forró vízzel.
  2. Fedd le, és hagyd állni 10 percig.
  3. Szűrés után langyosan kortyolgasd el.

Így használd:

Naponta 2–3 csészével ihatsz belőle torokfájás vagy megfázás esetén. A tea gargarizálásra is alkalmas, ami segíthet a torok irritációjának csökkentésében.

Bors-tipp: mindig tiszta, vegyszermentes helyről gyűjtött növényt használj.

Ibolyaszirup a köhögésre és hurutos légúti panaszokra 

Az ibolya enyhe köptető hatásáról is ismert, ezért régen köhögés elleni szirupot is készítettek belőle.

Elkészítés:

  1. Egy marék friss ibolyavirágot tegyél üvegbe.
  2. Önts rá 2 dl forró vizet, majd hagyd állni egy éjszakán át.
  3. Másnap szűrd le, adj hozzá 20 dkg mézet vagy nádcukrot, és lassú tűzön melegítsd össze.

Így használd:

Köhögés esetén naponta 2–3 alkalommal 1 teáskanállal fogyaszthatod.

Bors-tipp: az ibolya virágát friss salátákba is teheted; nem csak csodaszép, de még egészségesebb is lesz az egytálétel.

Ibolyaborogatás ekcémára és pikkelysömörre

Az ibolya leveleiből készült borogatás segíthet gyógyítani az ekcémát, pikkelysömört, irritált és viszkető bőrt.

Elkészítés:

  1. 2 evőkanál friss vagy szárított ibolyalevelet önts le 3 dl forró vízzel.
  2. Hagyd állni 15 percig, majd szűrd le.

Így használd:

Egy tiszta gézlapot vagy pamutkendőt áztass a langyos főzetbe, majd helyezd az érintett bőrfelületre 10–15 percre. Naponta 1–2 alkalommal ismételhető.

Ibolyafürdő fejfájásra és feszültségre

Az ibolyát régen nyugtató fürdőhöz is alkalmazták, de a fejfájás enyhítésére is hasznos gyógymód.

Elkészítés:

  1. Egy marék friss ibolyavirágot forrázz le 1 liter vízzel, majd 20 perc áztatás után szűrd le.
  2. A főzetet öntsd bele a fürdővízbe.

Így használd:

Ülj bele a kád jó meleg ibolyás vízbe és legalább 15 percig pihenj benne. A meleg fürdő segíthet ellazítani a testet és csökkenteni a feszültséget.

A fokföldi ibolya is ehető?

A fokföldi ibolya egy szobanövény, nincs semmiféle gyógyhatása és nem is tartozik az ehető virágok közé. Ezért ha ibolyát szeretnél enni, akkor kizárólag a kertben szedett illatos ibolyát használd.

Ha szeretnél többet megtudni az ibolya gyógyhatásairól, nézd meg a következő videót:

