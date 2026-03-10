Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
"Bekussolsz és dolgozol rendesen!" - Ismét kitört a balhé a Séfek Séfében

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 07:12 / FRISSÍTÉS: 2026. március 10. 07:14
Ezúttal sem maradt el a dráma. A Séfek Séfe hétfő esti adásában ismét nagy vita bontakozott ki, majd a végén egy versenyzőnek távoznia kellett.
Bors
Nincs hiány izgalmakban a Séfek Séfe műsorában, a feszültség pedig folyamatosan nő, hiszen a tét óriási. Nem csoda tehát, ha az állandó stressz és időnyomás mellett gyakoriak a konfliktusok. Nem maradt el a dráma a hétfő esti adásban sem, melynek során mindegyik csapatnak más-más dél-amerikai ország kedvelt alapanyagából kellett lenyűgöznie a kóstolókat. A csapatfőzés azonban nem ment teljesen gördülékenyen, miután Piró és Sovi a pénteki adásban csak úgy tudta elkerülni a versenyből való kiesést, ha  egymás csapatában folytatják: azaz, Piró került a feketékhez, Sovi pedig a pirosakhoz.

Séfek Séfe: ezúttal sem maradt el a balhé / Fotó: Tv2

Séfek Séfe: ezúttal sem maradt el a dráma

Piró már kezdettől fogva sejtette, nem fog tudni beilleszkedni az új csapatába, és, mint kiderült, nagyon is jól érezte: Mirellával azonnal vitába keveredtek egymással, amely már ordítozásig fajult, ezzel pedig Krausz Gábort és Vomberg Frigyest is sikerült kiakasztaniuk.

Emlékszel rám? Bekussolsz és dolgozol rendesen, nem akarok rád panaszt hallani!

- szidta le Vomberg Frigyes Pirót.

Ne üvölts, mostantól kuss lesz! Fontosabb hogy egymásnak mentek, mint hogy főzzetek?! Elmegy a fókusz, ha valahol két ilyen ember van, ott nem lehet dolgozni 

- szólt közbe Krausz Gábor is.

A csapatverseny a konfliktus ellenére úgy-ahogy jól alakult, az ételt sikeresen elkészítették az előírt alapanyagokból. A finisben Patrik és Mirella álltak, akik közül utóbbi számára ért véget a verseny.

Séfek Séfe minden hétköznap 20:00 órakor a TV2-n!


 


 

 

