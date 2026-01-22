Megszólalt a szakértő Jákli Mónika tragédiájáról: "A rongálódások nagyon komoly sebességre utalnak"

Jákli Mónika, a népszerű influenszer-fitneszmodell halála mindenkit váratlanul ért. A tragédia Szlovákiában történt: információk szerint Nagymegyer és Alistál között, a 63-as főúton egy balkanyarban sodródott le az útról Mercedes S 580-as luxusautójával, majd fának csapódott. Úgy tudni, nagy sebességgel hajthatott. Erre utal, hogy a jármű az ütközés következtében szinte teljesen darabokra szakadt, majd a becsapódás után lángra is kapott. Bár a mentők és az orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék az életét, Jákli Mónika elhunyt. A Bors szerkesztősége kikérte Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szakértői véleményét a balesettel kapcsolatban.
A baleset pontos körülményeit műszaki szakértő vizsgálja, aki várhatóan meg fogja állapítani, milyen sebességgel haladhatott az autó a végzetes pillanatban. Konkrét értéket azonban egyelőre senki sem tud mondani.
Nem vagyok műszaki szakértő, így pontos sebességet nem tudok megjelölni, de a jármű rongálódásai alapján egyértelműen komoly tempóra lehet következtetni
– fogalmazott a szakértő. Hozzátette: a jármű a becsapódás után ki is gyulladt, ami tovább erősíti azt a feltételezést, hogy nagyerejű ütközés történt.
A szakértő szerint önmagában a csúszós útviszonyok ritkán vezetnek ilyen súlyos következményekhez.
A Mercedesek masszív biztonsági rendszerei kifejezetten jók, de nincs olyan autó, amely minden sebességtől meg tudna védeni. Valószínűleg olyan belső sérülések keletkezhettek a becsapódás során – például súlyos szervi, mellkasi vagy fejsérülések –, amelyek az orvosi gyakorlatban gyakran azonnal életveszélyesnek számítanak
– jegyezte meg Borbély Zoltán.
A balesetben közrejátszottak a nagy sebesség mellett a helyi útviszonyok, az útburkolat állapota és az időjárás is. A hatóságok vizsgálata jelenleg is tart, a végleges következtetéseket a szakértői jelentés fogja megállapítani.
