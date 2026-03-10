„Csak azt szeretném, ha újra szaladna” – az ötéves csontdaganatos Linett újabb küzdelem előtt áll, édesanyja most segítséget kér

Linett már a születése előtt komoly megpróbáltatásokkal nézett szembe: magzati korban stroke érte. A család azonban bízott benne, hogy a nehéz kezdet után végre nyugodtabb évek jönnek. Tavaly azonban újabb csapás érte őket: a kislánynál csontdaganatot diagnosztizáltak. Bár a daganat szerencsére visszahúzódott, az érintett lábában több törést is találtak. A pécsi vizsgálatok ugyanakkor biztató hírt hoztak: a csont gyógyul, és bár a gipsz még marad, a daganat miatt egyelőre nincs szükség további beavatkozásra. A kislányra a gipsz levétele után egy speciális robotikus járásterápia várna, amely segíthet abban, hogy újra megtanuljon járni, sőt talán hamarosan ismét szaladni is úgy, mint régen. Így épül fel a kis Linett a csontdaganatból!

Linett mindennek ellenére is molyog. Így van a csontdaganatból lábadozó kislány! (Fotó: Olvasói)

Csontdaganat után újra mosolyog Linett - így van a négyéves kislány!

A csontdaganat és a csonttörések után a négyéves kislány lába jelenleg folyamatosan gipszben van. Linett mindennapjai ismét a gyógyulás körül forognak: három hét fekvőgipsz vár rá, majd rögzítőt kell viselnie, mindezt pedig folyamatos gyógytorna, gyógyszerek és injekciók kísérik.

Valahogy nem akarom elhinni hogy ez az egész megtörténik de mégis. Linett elképesztő fájdalmakon megy keresztül, mégis minden nap mosolyog, kitart. Nem tudom milyen erő van benne, de valami egészen földöntúli ahogy viseli ezt a helyzetet

– osztotta meg Linett édesanya, Vincze Zsófia.

Én viszont egyre rosszabbul vagyok, lassan már a pszichológus is kevés, ennek köszönhetem hogy elvesztettem a munkahelyem is. Egyszerűen képtelen vagyok fejben ott lenni ahol kell, legyen az itthon vagy máshol, azon gondolkodom, azt kutatom a telefonomban hogy hogyan tudnám ezt a folyamatot felgyorsítani, de semmi eredmény. Ráadásul most ott tartunk, hogy jobban kell vigyázni a lábára, mert ha jobban elmozdul a törött csont akkor az is egy plusz műtét lenne

- teszi hozzá az édesanya, aki szerint a mindennapok egyre nehezebbek.

Amikor valaki megkérdezi, hogy vagyunk, sokszor csak annyit írok: elvagyunk. Nem azért, mert minden rendben van, hanem mert már nincs erőm erről beszélni. Ha valaki ismer időutazót, szóljon neki, mert szeretnék előre menni az időben pár hónapot… Amikor már minden rendben, de sajnos én is a teljesítőképességem végére értem, miközben még orvoshoz menni, gyógyszereket fizetni, hetente Pécs, ügyintézés, kormányablak, nekem pszichológus, kontrollvizsgálatok… És nemrégiben nekem is volt műtétem, egy petefészek ciszta miatt nagyon beteg voltam

– meséli Zsófia, aki azt is elárulta: időnként úgy érzi, mintha ismét visszacsúsznának a nehéz időszakba.