Mi történik egy ilyen brutális baleset után? Szakértő szólalt meg Jákli Mónika esete kapcsán

Jákli Mónika balesete nemcsak rajongóit, hanem a teljes közvéleményt megrázta. A fiatal édesanya Szlovákiában szenvedett végzetes közúti balesetet: információk szerint Nagymegyer és Alistál között, a 63-as főúton egy balkanyarban sodródott le az útról Mercedes S 580-as luxusautójával, majd egy fának csapódott. A jármű a becsapódás után szinte teljesen darabokra szakadt, majd kigyulladt. A mentők mindent megtettek, ám Jákli Mónika elhunyt.

Jákli Mónika balesete feldolgozhatatlan tragédia volt párjának, Boráros Gábornak (Fotó: RTL KLub)

Jákli Mónika balesete egy brutális közúti szerencsétlenség

A Bors szerkesztősége a tragédia kapcsán Borbély Zoltán közlekedési szakjogászt kérdezte arról, hogyan zajlik egy ilyen súlyos, halálos közúti baleset kivizsgálása, és milyen részletekre figyelnek ilyenkor a hatóságok.

A szakértő elmondta:

Egy halálos baleset vizsgálata összetett és hosszadalmas folyamat. Első lépésként a rendőrség helyszínelést végez, lezárja az érintett útszakaszt, rögzíti az ütközés pontos helyét, valamint összegyűjti az autóroncsból és a környezetből származó anyagmaradványokat. Fotók, videók és helyszínrajzok készülnek, amelyek később kulcsfontosságú bizonyítékként szolgálnak.

Jákli Mónika luxusautója darabokra szakadt szét (Fotó: Policia SR)

A baleset lehetséges okait is ki fogják vizsgálni

Amennyiben szükséges, igazságügyi közlekedési szakértőt rendelnek ki, aki megvizsgálja a baleset lehetséges okait:

A jármű sebességét, a féknyomokat, az útviszonyokat és a látási körülményeket. Egy ilyen súlyos ütközésnél kiemelt kérdés, hogy műszaki hiba, vezetői mulasztás vagy egyéb külső tényező vezetett-e a tragédiához.

– mesélte Borbély Zoltán részletekbe menően.

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata a válásuk után is jó volt (Fotó: Instagram)

Igazságügyi szakértői boncolás lesz

A vizsgálat másik fontos eleme az igazságügyi orvosszakértői boncolás, amely minden halálos közúti balesetnél kötelező. Ennek során megállapítják a halál pontos okát, a sérülések jellegét és súlyosságát, valamint azt is, hogy a sértett életben volt-e az ütközést követően. A szakjogász hangsúlyozta: "az orvosi ellátás megfelelőségét is vizsgálhatják, ha ez felmerül az ügyben."

A nyomozás célja minden esetben az, hogy a Büntető Törvénykönyv előírásai alapján tisztázzák a baleset körülményeit, és megállapítsák, terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség. Egy ilyen tragédia kivizsgálása hónapokig is eltarthat, miközben Jákli Mónika kislányának és családjának fel kell dolgoznia a felfoghatatlan veszteséget.