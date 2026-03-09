Óbarok térségében riasztották a hatóságokat egy tömegkarambolhoz.

Tömegkarambol az M1-esen

Fotó: BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tömegkarambol történt az M1-es autópályán

Összeütközött két személygépkocsi, egy tréler és egy kisteherautó Óbarok térségében, az M1 autópálya 42-es kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. A bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A rajok áramtalanították a kisteherautót – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

Sérültekről eddig nem érkezett bejelentés.