"A halál nem a vég" – Már a temetését tervezték: a túlvilágról tért vissza a férfi

Gene Long 33 éves korában nyert bepillantást a túlvilágba, amikor meghalt, miután lekapcsolták az életfenntartó gépekről.

Azt hitték meghalt, túlvilágról tért vissza Gene Long Fotó: YouTube

Gépek tartották életben

Gene megpróbáltatásai 2020-ban kezdődtek, amikor egészségi állapota romlani kezdett metamfetamin- és fentanilfüggősége miatt. Hajléktalanná vált, és bár a szülei próbáltak segíteni, nem akarta elfogadni. Több mint egy éve élt így, és úgy érezte, az élete már véget ért.

Az élet nagyon nehéz volt. Meg akartam halni. Kétségbe vontam Istent, és azt is, hogy vajon létezik-e.

Súlyos cukorbetegséggel is küzdött, és ahogy egyre inkább elhanyagolta a testét, vércukorszintje észrevétlenül 1900-ra emelkedett. Gene utolsó emléke az volt, hogy egy lépcsősor mellett haladt el, amikor rohamot kapott. Elesett, a legalsó lépcsőfokon beütötte a feje hátulját, és agyvérzést kapott.

Két hónapra kómába került, és az orvosok nem hitték, hogy fel fog épülni. Miután a kórházban nyolc héten át küzdöttek érte, a szüleinek meg kellett hozniuk a nehéz döntést: leállítják azt a gépet, amely életben tartotta. Az orvosok mindössze egy százalék esélyt adtak arra, hogy a férfi magától túléli a betegségeit és felépül.

A család orvosi tanácsra beleegyezett a kezelés leállításába, felajánlották a szerveit adományozásra, és elkezdték tervezni a fiuk temetését. Alig több mint egy órával később azonban Gene hirtelen felébredt – és semmi jelét nem mutatta annak, hogy rosszul lenne.

Harminc ember volt a szobámban, készen arra, hogy elbúcsúzzanak tőlem

– mondta a férfi.

A családja és a barátok sokkban álltak körülötte, hiszen a szülei már aláírták a végső papírokat, és mindent megterveztek. Gene pontosan emlékszik arra is, mit látott, amíg szerettei arra készültek, hogy soha nem tér vissza.

Ilyen volt a túlvilág

Kinyitottam a szemem, és egy energiatengeren találtam magam. Az első gondolatom az volt, hogy végre otthon vagyok.

Elmondása szerint egy óceánt látott, amelyet élénk fények világítottak meg. Körülötte kavargó köd jelent meg, majd egy léggömbben emelkedett az óceán fölé, és végül eggyé vált az energiával. Gene ezután meglátott egy alakot, aki az elhunyt nagyapjára emlékeztette.

A férfi annyira ismerősnek tűnt, hogy legszívesebben odafutottam volna hozzá. Amint ez eszembe jutott, pislogtam egyet, és máris szemtől szemben álltunk.

Állítása szerint a lénynek nem volt arca, és csak a szeretet erejét sugározta. Úgy érzi, akár a Szentlélek is lehetett. Ezután hirtelen letérdelt, és remegni kezdett. Földi életének minden terhe eltűnt; minden rossz, ami történt vele, szertefoszlott. Pislogott egyet, és máris a kórházi ágyon találta magát – visszatérve a valóságba.