Zalatnay Sarolta a Háborúellenes Gyűlésen: „Nő nélkül nincs élet”

Zalatnay Sarolta eddig betegségek miatt kényszerült kihagyni a korábbi rendezvényeket, ám most végre neki is sikerült egyre ellátogatnia. A hangulat szerinte leírhatatlan és reméli egyszer ő is felléphet egy Háborúellenes Gyűlésen. Zalatnay Cini, ahogyan sokan ismerik, lapunknak elárulta, hogy miért is tagja az állatvédelemmel kapcsolatos Digitális Polgári Körnek.

A Háborúellenes Gyűlés kaposvári megállóján Zalatnay Sarolta is részt vett (Fotó: MW)

Zalatnay Sarolta eddig is követte a Háborúellenes Gyűléseket

Az igazság az, hogy eddig influenzás voltam, meg mindenféle betegséggel küzdöttem, ám a tévében követtem az összeset. Tehát a mostani az első gyűlés, amin személyesen is részt veszek, de tulajdonképpen már a kezdetek óta része vagyok a Digitális Polgári Körök társaságának

– mondta Kaposváron a híres énekesnő a Borsnak. Cini jelenleg az állatvédelmi DPK tagja, mivel elmondása szerint mindig is a szívén viselte a kiskedvencek életét. Ám most nem csak az állatoknak van szüksége védelemre.

Úgy voltam vele, hogy francba a háborúval. Embert és állatot egyszerre védeni kell és egy háború talán nekünk többet árt, mint az állatoknak. Tehát én úgy éreztem, hogy itt a helyem

– fakadt ki Zalatnay Sarolta.

Zalatnay Sarolta kiakadt a baloldali kommunikáción

Nagyon sokszor hallottam a másik oldalról, hogy ez az oldal már lefutott és itt csak a nyugdíjasok, a vidékiek, meg a nők vannak. Hát kikérem magamnak, mert nő nélkül nincs világ és nincs élet. Akkor azt mondtam, hogy most megmutatom nyugdíjasként, hogy milyen fából faragtak minket és felhozom a nyugdíjasokat oda, ahova kell

– mesélte lapunknak az énekesnő. Cini elmondása szerint, ha háború lenne, akkor itt teljesen újra kellene kezdeni az életet.

Ha itt háború lenne, akkor az őskortól kellene újrakezdenünk. Én fiatalkoromban soha nem politizáltam, de most konkrétan megnyomorítja a magyarságot ez a borzalom. Úgy, hogy nekünk semmi közünk nincsen a háborúhoz

– számolt be a borzalmakról Zalatnay Sarolta.