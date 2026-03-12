Már 14 hónaposan a kamerák előtt szerepelt Judy Garland lánya: Liza Minnelli korán kezdte a szakmát

Liza Minnelli színésznő lehet a filmtörténet egyik legnagyobb csodája. Csupán 14 hónapos volt, amikor első filmjében szerepelt, a ma 80. születésnapját ünneplő színésznő pedig azóta sem húzta be a kéziféket.

Liza Minnelli híres szülei nyomdokaiba lépve az Oscar-díjig vitte (Fotó: HIP/ Northfoto)

Liza Minnelli szüleinek köszönheti karrierjét

Nem is véletlen, hogy már ennyire korán megkapta első filmszerepét, igazi hollywoodi dinasztia leszármazottjaként látta meg a napvilágot. Édesanyja Judy Garland színésznő, édesapja Vincente Minnelli filmrendező. Judy Garland is már egészen fiatalon, 13 évesen leszerződött az MGM stúdióval, de már 2 éves korától kezdve színpadi produkciókban szerepelt. Judy Garland a hollywoodi Aranykor egyik legfényesebb és egyben legtragikusabb sorsú csillaga volt. Nevét a Victor Fleming rendezésében készült Óz, a csodák csodája című filmmusicalben ismerte meg a világ, melyben Dorothy szerepét alakította. Az Óz sok szempontból legendás film. Az egyik legfontosabb technikai bravúr, a fekete-fehérről technicolorba váltás miatt a mai napig az egyik legnagyobb hatású filmként tartja számon a szakma. A Judy Garland előadásában hallható Over the rainbow pedig szintén a popkultúra kitörölhetetlen részévé vált. Judy Garland és Vincente Minnelli 1944-ben találkoztak, a Találkozzunk St. Louis-ban forgatásán. A film főszerepét Garland alakította, Minnelli pedig a rendezői székben foglalt helyet. Vincente Minnelli a musicalfilmes korszak egyik legnagyobb nevének számított, kapcsolatuk szakmaiból rövidesen romantikusba fordult. A filmtörténet egyik leghíresebb, de egyben legkomplikáltabb házassága volt az övék. Liza Minnelli egyetlen közös gyermekükként 1946-ban látta meg a napvilágot, de a pár 5 évvel később beadta a válást. Kapcsolatukra rányomta a bélyegét Garland függőségekkel és depresszióval folytatott küzdelme, a végtelenre nyúlt munkaórák a filmstúdióban, sőt, meg nem erősített pletykák szerint Minnelli szexualitása is kérdésessé vált, így házasságuk nem volt hosszú életű.

Liza Minnelli és édesanyja, Judy Garland kapcsolata viharos volt (Fotó: Mediadrumimages/TopFoto)

Liza Minnelli karrierje

A kis Liza Minnelli híres szüleinek köszönhetően gyakorlatilag az MGM stúdió színpadjain nőtt fel, itt tette első totyogó lépéseit, és ennek köszönhetően 14 hónaposan már szerepelt A jó kis nyarak című filmben. Az út ki volt jelölve számára, azonban 16 évesen ő is csak a szenvedő művészek életét élte New York-ban és próbált betörni a showbizniszbe. 3 évvel később már Tony díjat nyert, majd megkapta első Oscar-jelölését is az 1969-es Első szerelem című filmben nyújtott alakításáért. Ezt a jelölést ugyan nem tudta díjra váltani, azonban 1972-ben újból rámosolygott a szerencse. A Kabaré című remekművel, 26 évesen nyerte meg első Oscar-díját. A ‘70-es években látástól vakulásig dolgozott filmekben, színpadon és énekesi karrierjét is építgette. Olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Frank Sinatra és Sammy Davis Jr. Utolsó filmkreditje a 2003 és 2019 között futó Az ítélet: család című sorozat volt, melyben 2003 és 2013 között játszotta Lucille Austero szerepét. Azóta visszavonult a nyilvános szereplésektől, ennek főként egészségügyi okai voltak. Krónikus fájdalmakkal küzd, a múltban édesanyja tragikus sorsához hasonlóan neki is meggyűlt a baja a gyógyszerfüggőséggel. Napjainkban már csak ritkán szerepel, időnként emlékesteken, díjátadókon lehet vele találkozni.