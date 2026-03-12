Kényszersorozás: Brutálisan megverték a Kárpátaljáról elhurcolt magyar családapát

Mint arról a Bors beszámolt, az utcáról hurcoltak el a rendőrök egy kárpátaljai magyar, 58 éves családapát nem sokkal karácsony előtt. Ukrajnában mindennaposak a kényszersorozások, és gyakran azt sem veszik figyelembe, hogy a kiszemeltek nem is alkalmasak fegyveres szolgálatra.

Egyre durvább a kényszersorozás Kárpátalján / Fotó: Instagram/nehyevuy_kr

A kényszersorozáson nem ismernek irgalmat

A lapunkban bemutatott férfi nevét az ő és a családja biztonsága érdekében megváltoztattuk. Zoltán – nevezzük így – napokig nem is szólhatott a családjának, hogy miért nem ment haza, hiszen a telefonját is elvették. Később visszakapta, így tudathatta a szeretteivel, hogy mi történt vele, és lapunkkal is beszélhetett. A családapa már részt vett egy 50 napos kiképzésen. A feladatok nagyon megviselték, mert a szívbetegsége ellenére is közel 50 kilós felszereléssel kellett azokat teljesítenie. Nem nagyon volt lehetősége tiltakozni, hiszen egy tiszt már a csapata fogadásakor, a bázison bejelentette, hogy aki az egészségi állapotára hivatkozva próbálja a szolgálatot elkerülni, majd a katonaságtól megkapja a megfelelő „kezelést”. Mindenki értette, hogy ez annyit jelent, hogy minden panaszkodást engedetlenségnek tekintenek és veréssel torolnak meg.

Az ukrán kényszersorozók senkire sincsenek tekintettel

Zoltán többször rosszul lett és kórházba is került, ám közölték vele, hogy a gyógyszerek beadása után folytatnia kell a gyakorlatozást. A kiképzés befejeztével a férfi már abban reménykedett, hogy végre hazamehet, de tévedett. Egyelőre annak is örülnie kell, hogy ígéretet kapott rá, hogy az állapotára és a korára való tekintettel a frontszolgálat alól felmentik. A Bors most új híreket kapott a férfiről.

Egy vidéki városban vagyunk elszállásolva. Civil ruhában és viszonylag szabadon járunk a településen, persze velünk vannak a feletteseink is. Az egyikükkel nem jövök ki túl jól, ő a hatalmával visszaélve meg is vert a napokban. A szemem alatt most egy hatalmas monoklit viselek. Okosnak kell lennem, tudom, hogy nem szólhatok vissza. Tűrnöm kell, a túlélés érdekében

– mondta Zoltán. Egyelőre úgy tűnik, jó sokáig nem mehet haza.