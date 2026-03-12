Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kényszersorozás: Brutálisan megverték a Kárpátaljáról elhurcolt magyar családapát

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 19:15
kényszersorozásUkrajna
A Bors tudomására jutott: súlyosan bántalmazták az ukrán hadseregben a Kárpátaljáról elhurcolt magyar családapát. A kényszersorozáson átesett férfi most arra vár, hogy a szívbetegsége miatt végre kórházba mehessen.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, az utcáról hurcoltak el a rendőrök egy kárpátaljai magyar, 58 éves családapát nem sokkal karácsony előtt. Ukrajnában mindennaposak a kényszersorozások, és gyakran azt sem veszik figyelembe, hogy a kiszemeltek nem is alkalmasak fegyveres szolgálatra.

kényszersorozás
Egyre durvább a kényszersorozás Kárpátalján / Fotó: Instagram/nehyevuy_kr

A kényszersorozáson nem ismernek irgalmat

A lapunkban bemutatott férfi nevét az ő és a családja biztonsága érdekében megváltoztattuk. Zoltán – nevezzük így – napokig nem is szólhatott a családjának, hogy miért nem ment haza, hiszen a telefonját is elvették. Később visszakapta, így tudathatta a szeretteivel, hogy mi történt vele, és lapunkkal is beszélhetett. A családapa már részt vett egy 50 napos kiképzésen. A feladatok nagyon megviselték, mert a szívbetegsége ellenére is közel 50 kilós felszereléssel kellett azokat teljesítenie. Nem nagyon volt lehetősége tiltakozni, hiszen egy tiszt már a csapata fogadásakor, a bázison bejelentette, hogy aki az egészségi állapotára hivatkozva próbálja a szolgálatot elkerülni, majd a katonaságtól megkapja a megfelelő „kezelést”. Mindenki értette, hogy ez annyit jelent, hogy minden panaszkodást engedetlenségnek tekintenek és veréssel torolnak meg. 

kényszersorozás
Az ukrán kényszersorozók senkire sincsenek tekintettel  

Zoltán többször rosszul lett és kórházba is került, ám közölték vele, hogy a gyógyszerek beadása után folytatnia kell a gyakorlatozást. A kiképzés befejeztével a férfi már abban reménykedett, hogy végre hazamehet, de tévedett. Egyelőre annak is örülnie kell, hogy ígéretet kapott rá, hogy az állapotára és a korára való tekintettel a frontszolgálat alól felmentik. A Bors most új híreket kapott a férfiről.

Egy vidéki városban vagyunk elszállásolva. Civil ruhában és viszonylag szabadon járunk a településen, persze velünk vannak a feletteseink is. Az egyikükkel nem jövök ki túl jól, ő a hatalmával visszaélve meg is vert a napokban. A szemem alatt most egy hatalmas monoklit viselek. Okosnak kell lennem, tudom, hogy nem szólhatok vissza. Tűrnöm kell, a túlélés érdekében

– mondta Zoltán. Egyelőre úgy tűnik, jó sokáig nem mehet haza.

- A páromat megkértem, hogy postafutárral küldje el a címemre a szintetizátoromat, hogy legalább a hobbimnak élhessek. Most legalább tudok zenét szerezni, ezt pedig nagyon meg kell becsülnöm. A kiképzésen végig szívattak, úgy éreztem magamat, mintha II. világháborús koncentrációs táborban lennék, a németek foglyaként. Enni sem kaptunk rendesen, és még arra is engedélyt kellett kérnem, hogy kimehessek a vécére. Egyedül nem is tehettem soha, csak kettesével, mindegy volt, hogy éjjel van vagy nappal. Rengeteget fogytam és nagyon legyengültem. Most csont és bőr vagyok. Egyre inkább érzem a betegségemet mesélte Zoltán.

A férfinek azt ígérték, hamarosan teljes kivizsgáláson eshet át egy kórházban. Utána meglátják, mi lesz a sorsa.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu