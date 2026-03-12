Tragédia: élőzés közben hunyt el a 39 éves influenszer

Tragikus esemény rázta meg a közösségi médiát: egy 39 éves influenszer élő adás közben esett össze, majd rövid időn belül meghalt. A kínai online személyiség, Wang Zha Jie, akit követői Sister Wang Zha néven ismertek, éppen női ruhákat értékesített egy livestream során, amikor hirtelen rosszul lett.

Élő adás közben lett rosszul, majd vesztette életét az influenszer Fotó: YouTube

Az influenszer váratlanul lett rosszul

A beszámolók szerint az influenszer a közvetítés közben erős fejfájásra panaszkodott. Egy időre el is hagyta a kamera látóterét, hogy összeszedje magát. Asszisztense vizet adott neki, és megpróbálta megnyugtatni, sőt masszírozta is, hogy enyhítse a fájdalmát. Wang azonban rövid idő után visszatért a közvetítéshez, de láthatóan továbbra is rosszul volt. A felvételen az látszott, hogy többször a tarkójához kap, és láthatóan szenved a fájdalomtól.

A nézők előtt azt mondta:

Nem bírom tovább, nem bírom tovább. Hívjátok gyorsan a mentőket. El fogok ájulni.

A 39 éves nő, aki Kína Sanhszi tartományából származott, nem sokkal később összeesett. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, már nem volt pulzusa. A beszámolók szerint a halálos rosszullét mindössze körülbelül tíz perccel az első tünetek megjelenése után következett be, írja a Daily Star.

Az influenszer egyedül nevelte ötéves kislányát. A hírek szerint hosszú órákat töltött élő online értékesítésekkel, hogy biztosítsa megélhetésüket és növelje közönségét. Az eset megrázta a követőit, akik a közösségi oldalakon fejezték ki együttérzésüket a család iránt.