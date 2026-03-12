Tragédia: élőzés közben hunyt el a 39 éves influenszer

Tragikus esemény rázta meg a közösségi médiát: egy 39 éves influenszer élő adás közben esett össze, majd rövid időn belül meghalt. A kínai online személyiség, Wang Zha Jie, akit követői Sister Wang Zha néven ismertek, éppen női ruhákat értékesített egy livestream során, amikor hirtelen rosszul lett.
A beszámolók szerint az influenszer a közvetítés közben erős fejfájásra panaszkodott. Egy időre el is hagyta a kamera látóterét, hogy összeszedje magát. Asszisztense vizet adott neki, és megpróbálta megnyugtatni, sőt masszírozta is, hogy enyhítse a fájdalmát. Wang azonban rövid idő után visszatért a közvetítéshez, de láthatóan továbbra is rosszul volt. A felvételen az látszott, hogy többször a tarkójához kap, és láthatóan szenved a fájdalomtól.
A nézők előtt azt mondta:
Nem bírom tovább, nem bírom tovább. Hívjátok gyorsan a mentőket. El fogok ájulni.
A 39 éves nő, aki Kína Sanhszi tartományából származott, nem sokkal később összeesett. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, már nem volt pulzusa. A beszámolók szerint a halálos rosszullét mindössze körülbelül tíz perccel az első tünetek megjelenése után következett be, írja a Daily Star.
Az influenszer egyedül nevelte ötéves kislányát. A hírek szerint hosszú órákat töltött élő online értékesítésekkel, hogy biztosítsa megélhetésüket és növelje közönségét. Az eset megrázta a követőit, akik a közösségi oldalakon fejezték ki együttérzésüket a család iránt.
