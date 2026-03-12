Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Fájdalommentes vizsgálatok – a VR erejét veti be egy budapesti gyermekkórház

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 19:05
Bethesda Gyermekkórházgyermekkórház
Egy budapesti gyermekkórházban a virtuális valóság segít abban, hogy a gyerekek kevésbé féljenek a vizsgálatoktól. A VR-szemüveg játékos világba repíti őket, miközben a vérvétel vagy az injekció szinte észrevétlenül megtörténik. A tapasztalatok szerint a módszer jelentősen csökkenti a szorongást és könnyebbé teszi a kórházi élményt a kis páciensek számára.

A legtöbb gyerek számára a kórház nemcsak a betegséget jelenti, hanem egy sor ijesztő élményt is. A várakozást a folyosón, az ismeretlen eszközöket, a fehér köpenyes felnőtteket – és persze a tűket. Egy vérvétel vagy egy injekció sok gyerek számára valóságos rémálom, amelynek már a gondolatától is összeszorul a gyomruk. 

Éppen ezért különösen fontos minden olyan ötlet, amely segít oldani a kórházi szorongást. A budapesti Bethesda Gyermekkórházban egy egészen különleges módszerrel próbálják könnyebbé tenni a vizsgálatokat: varázslatos VR-szemüveget adnak a gyerekekre, amely a virtuális valóság segítségével tereli el a figyelmet a fájdalomról és arról, ami éppen történik körülötte. És úgy tűnik, a dolog működik.

Csak a teste van itt 

A módszer lényege egyszerű: a gyerek VR-szemüveget visel a vizsgálat alatt, és így egy megnyugtató, játékos virtuális világba kerül. A programok kifejezetten gyerekek számára készültek – például olyan jelenetekkel, ahol a résztvevők egy gyönyörű táj fölött repülnek, vagy kristályokat gyűjtenek a levegőben. A figyelem így teljesen máshová kerül. A gyerekek nem a közeledő tűt figyelik, hanem vidáman repkednek éppen. 

A Bethesda szakemberei szerint a módszer különösen jól működik olyan helyzetekben, mint a vérvétel, amikor fontos, hogy a csemete nyugodtan maradjon. A gyerekek annyira belemerülnek a virtuális élménybe, hogy gyakran észre sem veszik, hogy a beavatkozás már meg is történt. A visszajelzések szerint tehát a VR-szemüveg jelentősen csökkenti a szorongást, és a gyerekek sokkal együttműködőbbek lesznek a vizsgálatok során.

Dőlnek a sikerek

A Bethesda Gyermekkórház és a One Alapítvány közös programja elindulása óta már sok kis beteg számára tette könnyebbé a kórházi élményt. A virtuális valóságot alkalmazó fájdalomcsökkentő módszer eddig több mint ezer gyerek vizsgálatát tette stresszmentesebbé. 

A VR-t jelenleg több osztályon is használják: például a vérvételi helyiségekben, a belgyógyászaton, a sebészeten vagy a gyógytornán. A tapasztalatok alapján a módszer nemcsak a gyerekeknek segít, hanem az egészségügyi dolgozóknak is: a vizsgálatok sokkal gördülékenyebben zajlanak, ha a kis páciensek kevésbé félnek, mindenki boldog. A kórház a jövőben további osztályokon is szeretné bevezetni a technológiát.

Ősi módszer: a figyelemelterelés

A virtuális valóság hatékonyságának kulcsa a figyelem máshova irányítása. Amikor az agy erősen koncentrál valamire – például egy játékra vagy egy látványos virtuális élményre –, kevesebb figyelmet tud fordítani a fájdalomérzetre.

Nemzetközi kutatások is alátámasztják ezt: egy tanulmány például égési sérülést szenvedett gyerekeknél azt találta, hogy a VR használata 27–44 százalékkal csökkentette a fájdalomérzetet a kötéscserék során. 

Ez különösen fontos a gyerekgyógyászatban, hiszen a korai fájdalmas élmények hosszú távon is nyomot hagyhatnak. A szakemberek szerint például a tűfóbia – amely a felnőtt lakosság jelentős részét érinti – sokszor gyermekkorban alakul ki, egy rossz élmény után. Ha viszont a gyerekek pozitívabb tapasztalatokkal találkoznak, az segíthet megelőzni ezt a félelmet.

A kórház lehet élmény is

A modern gyermekgyógyászat egyre inkább felismeri, hogy nemcsak a kezelés számít, hanem az is, hogyan élik meg a kis páciensek a gyógyulás folyamatát. Egy kórházi tartózkodás tele lehet bizonytalansággal: idegen környezet, ismeretlen eszközök, fájdalmas vizsgálatok. Minden olyan megoldás, amely játékosabbá, kiszámíthatóbbá vagy kevésbé ijesztővé teszi ezeket a helyzeteket, sokat segíthet. A virtuális valóság éppen ezért különösen ígéretes eszköz. Egyszerre modern, izgalmas és a gyerekek számára természetes. A legtöbbjük már otthon is találkozik digitális játékokkal, így a VR-szemüveg inkább kalandnak tűnik, mint orvosi eszköznek.

A kórházi időszak – legyen akár csak egy látogatás, de lehet hosszabb benntartózkodás is – mindenképpen megterhelő az egész családnak, tudjuk, hogy a gyerekorvosok szuper ötletekkel és nagyon kreatívan közelítenek a gyerekekhez, ennek csak egy újabb zseniális vívmánya ez a VR- szemüveg módszer. Remélhetőleg minél több kórház átveszi ezt a közeljövőben. 

 

