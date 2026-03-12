Fájdalommentes vizsgálatok – a VR erejét veti be egy budapesti gyermekkórház

A legtöbb gyerek számára a kórház nemcsak a betegséget jelenti, hanem egy sor ijesztő élményt is. A várakozást a folyosón, az ismeretlen eszközöket, a fehér köpenyes felnőtteket – és persze a tűket. Egy vérvétel vagy egy injekció sok gyerek számára valóságos rémálom, amelynek már a gondolatától is összeszorul a gyomruk.

Éppen ezért különösen fontos minden olyan ötlet, amely segít oldani a kórházi szorongást. A budapesti Bethesda Gyermekkórházban egy egészen különleges módszerrel próbálják könnyebbé tenni a vizsgálatokat: varázslatos VR-szemüveget adnak a gyerekekre, amely a virtuális valóság segítségével tereli el a figyelmet a fájdalomról és arról, ami éppen történik körülötte. És úgy tűnik, a dolog működik.

Csak a teste van itt

A módszer lényege egyszerű: a gyerek VR-szemüveget visel a vizsgálat alatt, és így egy megnyugtató, játékos virtuális világba kerül. A programok kifejezetten gyerekek számára készültek – például olyan jelenetekkel, ahol a résztvevők egy gyönyörű táj fölött repülnek, vagy kristályokat gyűjtenek a levegőben. A figyelem így teljesen máshová kerül. A gyerekek nem a közeledő tűt figyelik, hanem vidáman repkednek éppen.

A Bethesda szakemberei szerint a módszer különösen jól működik olyan helyzetekben, mint a vérvétel, amikor fontos, hogy a csemete nyugodtan maradjon. A gyerekek annyira belemerülnek a virtuális élménybe, hogy gyakran észre sem veszik, hogy a beavatkozás már meg is történt. A visszajelzések szerint tehát a VR-szemüveg jelentősen csökkenti a szorongást, és a gyerekek sokkal együttműködőbbek lesznek a vizsgálatok során.

Dőlnek a sikerek

A Bethesda Gyermekkórház és a One Alapítvány közös programja elindulása óta már sok kis beteg számára tette könnyebbé a kórházi élményt. A virtuális valóságot alkalmazó fájdalomcsökkentő módszer eddig több mint ezer gyerek vizsgálatát tette stresszmentesebbé.

A VR-t jelenleg több osztályon is használják: például a vérvételi helyiségekben, a belgyógyászaton, a sebészeten vagy a gyógytornán. A tapasztalatok alapján a módszer nemcsak a gyerekeknek segít, hanem az egészségügyi dolgozóknak is: a vizsgálatok sokkal gördülékenyebben zajlanak, ha a kis páciensek kevésbé félnek, mindenki boldog. A kórház a jövőben további osztályokon is szeretné bevezetni a technológiát.