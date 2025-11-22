Gregor Bernadett: „Várfalakat építettem magam köré, mert féltem, hogy bántanak..."

A Bors legújabb exkluzív vendége ezúttal Gregor Bernadett volt, akivel az ürömi állatotthonban találkoztunk, miközben éppen egyik szeretett kutyusát sétáltatta. A Jászai Mari-díjas színésznő, aki két felnőtt fiú édesanyja és elhivatott állatvédő, ezúttal a civil oldalát mutatta meg: azt a női arcát, amely tele van érzelemmel, gondoskodással és odaadással. Ezt pedig csak azok élvezhetik igazán, akik a legközelebb állnak hozzá. Bernadett számára a gondoskodás nemcsak életforma, hanem a lételeme, amelynek minden rezdülését átjárja a szeretet – legyen szó a gyerekeiről, a családi környezetéről vagy éppen a négylábúakról, akikkel nap mint nap osztozik az életében.
Az állatvédelem és az állatok iránti szeretet már gyermekkorában is meghatározta az életét: „Ebbe születtem bele, a szüleim is imádták az állatokat. Bár egy négyszobás panellakásban laktunk, a kutya és a macska alap volt, mellettük tengerimalac, aranyhörcsög, papagáj, ékszerteknős is előfordult a lakásban” – mesélte a színésznő. Ma már egy budai lakásban él két juhászkutyával és négy cicával, a Tabán közelében. Szerinte az a sztereotípia, hogy a kutya nem való lakásba, már régen megdőlt, és ez az életmód sok mindent meghatároz az ember mindennapjaiban:
Nagyon sokat változtattak az állatok az életminőségemen pozitív irányban. Szeretek gondoskodni, szeretek adni, sosem éreztem ezt tehernek...
– vallotta meg őszintén a Bors kamerája előtt.
Gregor Bernadett azt is elmondta, hogy fiatalabb korában gyakran a „jégkirálynő” szerepében mutatta magát a külvilág felé:
Már nem gondolják ezt rólam. Fiatalabb koromban bennem volt ez, várfalakat építettem magam köré, mert féltem, hogy bántanak
– mesélte a színésznő, aki ma már sokkal nyitottabb és felszabadultabb. Semmi sem tudja jobban feldobni a napját, mint egy reggeli játék a kiskutyákkal: számára az állatok iránti szeretet nemcsak öröm, hanem a hétköznapok fénypontja is.
Az állatvédelem terén is aktív: alapító tagja az Állatvédelmi DPK-nak, és kuratóriumi tagként is dolgozik azon, hogy a felelős állattartás ügye előtérbe kerüljön.
„Szerencsére most már sok szó esik a felelős állatvédelemről, és nagy előrelépés történt az elmúlt években a témában. 2022 óta több mint egymillió gyermek csatlakozott a programhoz” – mondta a színésznő, aki hozzátette, hogy a gyerekekből lesznek a jövő állattartói, és bízik abban, hogy ők nem lesznek felelőtlen gazdák, nem fognak állatokat bántani, és valódi kapcsolatot tudnak kialakítani a négylábúakkal.
Gregor Bernadett véleménye nem mindig kerülte az ítélkezést.
Kaptam hideget-meleget. Mindenki, aki valami mellé áll, kiteszi magát az ítélkezésnek. De azt látom, hogy az állatvédelem olyan ügy, ami felülemelkedik a pártpolitikán. Akármilyen rendezvényre elmegyek, ahol állatszerető emberek vannak, és ahol élményszinten megvan, milyen egy állathoz való kapcsolódás, ott nem kérdés, hogy a szavazófülkében ki hova teszi az ikszet
– szögezte le.
A színésznő életében a család és az állatok szeretete kéz a kézben jár. Bár édesanyaként nem volt szigorú, és nem alkalmazott következetes szabályrendszert a gyerekei életében, mindig ott volt szeretettel: „Se szigorú, se következetes nem voltam, csak szerettem őket. Nem volt szabályrendszer az életükben” – vallotta be. Mindeközben a saját tudását is folyamatosan fejleszti, jelenleg az állatvédelmi szakember szakra jár egyetemre Miskolcon, hogy elmélyítse ismereteit és még hatékonyabban tudjon segíteni az állatoknak.
Gregor Bernadett története egyszerre szól az odaadásról, a szeretetről és a felelős gondoskodásról. Az állatok iránti elkötelezettsége és a DPK-ban végzett munkája azt mutatja, hogy egy híres művész is képes a hétköznapokban példát mutatni, miközben emberi oldalát is bátran vállalja.
