Gregor Bernadett: „Várfalakat építettem magam köré, mert féltem, hogy bántanak..."

A Bors legújabb exkluzív vendége ezúttal Gregor Bernadett volt, akivel az ürömi állatotthonban találkoztunk, miközben éppen egyik szeretett kutyusát sétáltatta. A Jászai Mari-díjas színésznő, aki két felnőtt fiú édesanyja és elhivatott állatvédő, ezúttal a civil oldalát mutatta meg: azt a női arcát, amely tele van érzelemmel, gondoskodással és odaadással. Ezt pedig csak azok élvezhetik igazán, akik a legközelebb állnak hozzá. Bernadett számára a gondoskodás nemcsak életforma, hanem a lételeme, amelynek minden rezdülését átjárja a szeretet – legyen szó a gyerekeiről, a családi környezetéről vagy éppen a négylábúakról, akikkel nap mint nap osztozik az életében.

Gregor Bernadett gyermekeinek tekinti a kutyusait (Fotó: Bors)

Gregor Bernadett gyerekkora is a kutyákról szólt

Az állatvédelem és az állatok iránti szeretet már gyermekkorában is meghatározta az életét: „Ebbe születtem bele, a szüleim is imádták az állatokat. Bár egy négyszobás panellakásban laktunk, a kutya és a macska alap volt, mellettük tengerimalac, aranyhörcsög, papagáj, ékszerteknős is előfordult a lakásban” – mesélte a színésznő. Ma már egy budai lakásban él két juhászkutyával és négy cicával, a Tabán közelében. Szerinte az a sztereotípia, hogy a kutya nem való lakásba, már régen megdőlt, és ez az életmód sok mindent meghatároz az ember mindennapjaiban:

Nagyon sokat változtattak az állatok az életminőségemen pozitív irányban. Szeretek gondoskodni, szeretek adni, sosem éreztem ezt tehernek...

– vallotta meg őszintén a Bors kamerája előtt.

Gregor Bernadett DPK tagként az állatvédelem elkötelezett híve (Fotó: Bors)

Nem tartja magát jégkirálynőnek

Gregor Bernadett azt is elmondta, hogy fiatalabb korában gyakran a „jégkirálynő” szerepében mutatta magát a külvilág felé:

Már nem gondolják ezt rólam. Fiatalabb koromban bennem volt ez, várfalakat építettem magam köré, mert féltem, hogy bántanak

– mesélte a színésznő, aki ma már sokkal nyitottabb és felszabadultabb. Semmi sem tudja jobban feldobni a napját, mint egy reggeli játék a kiskutyákkal: számára az állatok iránti szeretet nemcsak öröm, hanem a hétköznapok fénypontja is.

A Digitális Polgári Kör tagjaként fontos munkát végez

Az állatvédelem terén is aktív: alapító tagja az Állatvédelmi DPK-nak, és kuratóriumi tagként is dolgozik azon, hogy a felelős állattartás ügye előtérbe kerüljön.