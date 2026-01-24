Gudics Máté elképesztő produkcióval indította a Háborúellenes Gyűlést

Gudics Máté éve nem a legjobban indult a szilveszteri autóbalesete miatt, de most hatalmas öröm és megtiszteltetés érte. Szombaton a Háborúellenes Gyűlésen állt ki az emberek elé, ahol a csillagokat is leénekelte az égről. A fantasztikus előadása pedig lenyűgözött mindenkit.
Az István, a király musical egyik legismertebb dala a Szállj fel, szabad madár. Gudics Máté ezzel a dallal indította a kaposvári Háborúellenes Gyűlést. Előtte viszont a közönséghez szólt az énekes.
Kevesen tudjátok, de én is Felcsúton nőttem fel. Ma viszont biztos vagyok benne, hogy egy másik felcsúti miatt vagytok itt
– mondta a színpadon állva Gudics Máté.
Nem véletlen került kiválasztásra az István, a király musical legendás dala, mivel a dalszövegének erős üzenete van, ami igaz a mai világra is.
Csak annyit kérdezek a válaszra várva, rabok legyünk vagy szabadok?
– énekelte Gudics Máté.
A Megasztár egykori győztese ezzel a produkcióval ismét bebizonyította, hogy miért van ott Magyarország legtehetségesebb énekesei között. Amit az is alátámasztott, hogy a hatalmas közönség vastapsot adott az énekesnek. Innentől pedig Gudics Máté átadta a terepet Rákay Philipnek, aki a Háborúellenes Gyűlés műsorvezetője, de ismét Szabó Zsófi nélkül.
