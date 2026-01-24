Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Gudics Máté elképesztő produkcióval indította a Háborúellenes Gyűlést

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 12:10
Gudics MátéKaposvár
Kaposváron rengeteg ember várta, hogy milyen dallal indul a legnagyobb békepárti rendezvény. Gudics Máté neve és hangja pedig nem okozott csalódást a Háborúellenes Gyűlésen.
Bors
Gudics Máté éve nem a legjobban indult a szilveszteri autóbalesete miatt, de most hatalmas öröm és megtiszteltetés érte. Szombaton a Háborúellenes Gyűlésen állt ki az emberek elé, ahol a csillagokat is leénekelte az égről. A fantasztikus előadása pedig lenyűgözött mindenkit.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár2026.01.24.Gudics Máté
A Háborúellenes Gyűlés kaposvári megállóját Gudics Máté nyitotta (Fotó: Mediaworks)

A Háborúellenes Gyűlés hangulatát Gudics Máté alapozta meg

Az István, a király musical egyik legismertebb dala a Szállj fel, szabad madár. Gudics Máté ezzel a dallal indította a kaposvári Háborúellenes Gyűlést. Előtte viszont a közönséghez szólt az énekes.

Kevesen tudjátok, de én is Felcsúton nőttem fel. Ma viszont biztos vagyok benne, hogy egy másik felcsúti miatt vagytok itt

– mondta a színpadon állva Gudics Máté. 

Nem véletlen került kiválasztásra az István, a király musical legendás dala, mivel a dalszövegének erős üzenete van, ami igaz a mai világra is.

Csak annyit kérdezek a válaszra várva, rabok legyünk vagy szabadok?

– énekelte Gudics Máté.

 

Gudics Mátét állva tapsolták a Háborúellenes Gyűlésen

A Megasztár egykori győztese ezzel a produkcióval ismét bebizonyította, hogy miért van ott Magyarország legtehetségesebb énekesei között. Amit az is alátámasztott, hogy a hatalmas közönség vastapsot adott az énekesnek. Innentől pedig Gudics Máté átadta a terepet Rákay Philipnek, aki a Háborúellenes Gyűlés műsorvezetője, de ismét Szabó Zsófi nélkül.

A Háborúellenes Gyűlést a Hír TV élő közvetítésében tudjátok követni:

