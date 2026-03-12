A felesége tréfásan megkérdezte, haldoklik-e: 24 órával később kis híján szívroham végzett a fiatal apával

A floridai Mario Ciccarello felesége csak viccelődött, amikor azt kérdezte a férfitől, hogy haldoklik-e, mert nem bírta a csípős mexikói ételt. A kétgyermekes édesapa azonban valójában szívrohamot kapott.

Azt hitték, a mexikó étel miatt ég a mellkasa: valójában szívrohama volt az édesapának / Fotó: 123RF

Csak viccelődtek, ám valójában szívrohama volt a családapának

A 34 éves Ciccarellónak egy szabadtéri edzés közben kezdődött a mellkasi fájdalma, még a múlt hónapban, de ekkor azt hitte, hogy az előző nap elfogyasztott csípős ételhez lehet köze:

Megfordult a fejemben, hogy ezek akár a szívroham tünetei is lehetnek, de aztán átgondoltam a dolgokat. 34 éves vagyok és ultramaraton futó: biztos csak gyomorégésem van attól, hogy tegnap este mexikói kaját ettem.

Miután a férfi hazaért, azt mondta a partnerének, Stephanie Jamesnek, hogy nagyon fáradt, ezért lefekszik aludni, mialatt azt érezte, mintha a szíve lassan leállna: ekkor Stephanie tréfásan megkérdezte tőle, hogy haldoklik-e, mert nagyon rosszul nézett ki.

Alig két órával később viszont Mariót erős fájdalmakkal vitték be a sürgősségire, ahol kiderült: valóban szívrohama volt, mi több, az egyik legveszélyesebb típusa, amelyet az alacsony túlélési aránya miatt sokszor „özvegycsinálónak” is neveznek.

Az orvosok két stent beültetésével mentették meg a férfi életét: ezekkel megszüntették a bal elülső leszálló artéria 95 százalékos elzáródását, ami a szív elülső részét látja el vérrel. Mario most otthon, lassan lábadozik, mialatt arra kéri az embereket, legyenek tisztában azzal: a fiatal és fitt emberek is kaphatnak szívrohamot.

Fogalmunk sem volt, mi történik. Az emberek azt mondják, hogy ezt vagy azt kellett volna tennünk, de amikor ilyen helyzetben vagy, nem úgy gondolkodsz, mint általában

- mondta el az édesapa.

Az orvosok úgy vélik, a férfinak genetikai rendellenessége lehet, ami miatt hajlamosabb a szívrohamra, de ennek megerősítésére további vizsgálatokat végeznek. Mariónak jelenleg vérhígító gyógyszert kell szednie, mialatt a közösségi média oldalát használja arra, hogy felhívja a figyelmet a szívroham tüneteire - írja a The Sun.