Megtörte a csendet Dudás Miki gyászoló párja, Szigligeti Ivett: ekkor helyezik örök nyugalomra világbajnok kajakozót

Mint ismeretes, január 5-én az egész ország döbbentem állt, amikor kiderült, hogy holtan találtak otthonában Dudás Mikit. Majd jött az újabb sokk, amikor is kiderült, hogy a világbajnok kajakozó mégsem úgy halhatott meg, ahogy azt elsőre hitték, a rendőrség ugyanis halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást.
A tragikus nap óta egyre több részlet derül ki az édesapa haláláról, több híradás is arról számolt be, hogy Dudás Mikit megverhették, melynek következtében megrepedhetett a légcsöve és súlyos fejsérüléseket szenvedett.
Az egyik közeli családtag például úgy nyilatkozott, hogy a soron kívüli hatósági boncolás feltárta, hogy Mikinek három komoly fejsérülése is volt.
Most pedig Dudás Miki gyászoló párja, Szigligeti Ivett megtörte a csendet, és elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben helyezik örök nyugalomra az egykori sportolót.
A gyászoló édesanya szívszaggató szavakkal kezdte a bejegyzést, így búcsúzott kedvesétől:
Örökre a szívünkben élsz Apa, Szerelmem, Mikike!
Szigligeti Ivett búcsúját IDE kattintva nézheted meg!
