Megtörte a csendet Dudás Miki gyászoló párja, Szigligeti Ivett: ekkor helyezik örök nyugalomra világbajnok kajakozót

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 18:10 / FRISSÍTÉS: 2026. január 17. 19:33
Szigligeti Ivetttemetés
Kiderült, mikor helyezik örök nyugalomra Dudás Mikit.
N.T.
A szerző cikkei

Mint ismeretes, január 5-én az egész ország döbbentem állt, amikor kiderült, hogy holtan találtak otthonában Dudás Mikit. Majd jött az újabb sokk, amikor is kiderült, hogy a világbajnok kajakozó mégsem úgy halhatott meg, ahogy azt elsőre hitték, a rendőrség ugyanis halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. 

Dudás Miki családja
Dudás Miki és gyönyörű családja Fotó: Instagram

Dudás Mikit megverhették

A tragikus nap óta egyre több részlet derül ki az édesapa haláláról, több híradás is arról számolt be, hogy Dudás Mikit megverhették, melynek következtében megrepedhetett a légcsöve és  súlyos fejsérüléseket szenvedett.

Az egyik közeli családtag például úgy nyilatkozott, hogy a soron kívüli hatósági boncolás feltárta, hogy Mikinek három komoly fejsérülése is volt. 

Szigligeti Ivett megtörte a csendet

Most pedig Dudás Miki gyászoló párja, Szigligeti Ivett megtörte  a csendet, és elárulta, hogy január 30-án, 12:00 órakor a Pestszentlőrinci temetőben helyezik örök nyugalomra az egykori sportolót.

A gyászoló édesanya szívszaggató szavakkal kezdte a bejegyzést, így búcsúzott kedvesétől:

Örökre a szívünkben élsz Apa, Szerelmem, Mikike! 

Szigligeti Ivett búcsúját IDE kattintva nézheted meg!

