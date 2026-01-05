Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ebben a házban találták holtan Dudás Mikit, helyszínelnek a rendőrök

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:12 / FRISSÍTÉS: 2026. január 05. 14:25
rendőrségmeghalt
Délben érkezett a szörnyű hír, amit akkor még magunk sem akartunk elhinni: Dudás Mikit holtan találták egy 18. kerületi, második emeleti lakásban. A helyszínt a rendőrök lezárták.

Először csak arról érkezett hír, hogy a 18. kerületben, egy lakópark épületében holttestet találtak, amihez riasztották a rendőrséget. A Bors azonnal a helyszínre sietett. Mint nem sokkal később megtudtuk: az áldozat Dudás Miki, a világbajnok kajakozó.

Dudás Miki
Dudás Miki világbajnok kajakozó volt Fotó: Tumbász Hédi

A lakópark épülettömbjét lezárta a rendőrség, senkit nem engedtek be az épületbe. Időközben biztos forrásból megerősítették lapunknak, hogy valóban Dudás Miklós az, aki eddig tisztázatlan körülmények között elhunyt. Ez azért is megdöbbentő, mert a sportoló mindössze 34 esztendős volt. 

2026.01.05_Dudás Miki halála 18.ker gyilkosság
A helyszínen a rendőrök mindenkit ellenőriztek, nem engedték be a sajtó képviselőit sem Fotó: Máté Krisztián / Bors

A házból egyszer csak két asszony távozott, egymást átölelve zokogtak. Az egyikük egy csinos fiatalasszony, a másikuk szőke, középkorú nő, feltehetően Dudás Miki közeli hozzátartozói. Megszólalni sem tudtak a gyásztól, nyilatkozni nem akartak. Később visszamentek a házba.

2026.01.05_Dudás Miki halála 18.ker gyilkosság
Helyszínelők érkeztek a társasházhoz, ahol Dudás Mikit holtan találták
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Mint kiderült, Dudás Mikit a második emeleti lakásában találták holtan, arról nincs információ, mikor hunyt el. A rendőrség jelenleg is helyszínel, későbbre ígértek tájékoztatást. Információikkal cikkünket frissítjük.

Frissítés: Lapunk úgy értesült, hogy a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette. Dudás Miki 2. emeleti lakását zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu