Ebben a házban találták holtan Dudás Mikit, helyszínelnek a rendőrök

Először csak arról érkezett hír, hogy a 18. kerületben, egy lakópark épületében holttestet találtak, amihez riasztották a rendőrséget. A Bors azonnal a helyszínre sietett. Mint nem sokkal később megtudtuk: az áldozat Dudás Miki, a világbajnok kajakozó.

Dudás Miki világbajnok kajakozó volt Fotó: Tumbász Hédi

A lakópark épülettömbjét lezárta a rendőrség, senkit nem engedtek be az épületbe. Időközben biztos forrásból megerősítették lapunknak, hogy valóban Dudás Miklós az, aki eddig tisztázatlan körülmények között elhunyt. Ez azért is megdöbbentő, mert a sportoló mindössze 34 esztendős volt.

A helyszínen a rendőrök mindenkit ellenőriztek, nem engedték be a sajtó képviselőit sem Fotó: Máté Krisztián / Bors

A házból egyszer csak két asszony távozott, egymást átölelve zokogtak. Az egyikük egy csinos fiatalasszony, a másikuk szőke, középkorú nő, feltehetően Dudás Miki közeli hozzátartozói. Megszólalni sem tudtak a gyásztól, nyilatkozni nem akartak. Később visszamentek a házba.

Helyszínelők érkeztek a társasházhoz, ahol Dudás Mikit holtan találták

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Mint kiderült, Dudás Mikit a második emeleti lakásában találták holtan, arról nincs információ, mikor hunyt el. A rendőrség jelenleg is helyszínel, későbbre ígértek tájékoztatást. Információikkal cikkünket frissítjük.

Frissítés: Lapunk úgy értesült, hogy a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette. Dudás Miki 2. emeleti lakását zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.