Makranczi Zalán a házasságáról: „Mi is összezördülünk néha”

A renitens című nagy sikerű sorozat új évaddal tért vissza az RTL+ Premiumra, az RTL streamingcsatornájára, Makranczi Zalán pedig ismét a főszereplő bőrébe bújik, hogy továbbvigye a történetet. A színész elárulta, hogy otthon is kiemelt figyelem övezi a szériát: a felesége, Szinetár Dóra a produkció egyik legnagyobb rajongója, és minden új epizódot együtt néznek meg. De más titok is kiderült házasságukról!
Dóri valóban óriási rajongója ennek a sorozatnak, nagyon szeretjük, és hát várjuk is a folytatást, mert nekem is teljesen más élmény megnézni az epizódokat, még ha nagyjából tudom is, hogy mi lesz a történet
– kezdte a hot! magazinnak Zalán.
Szinetár Dóra férjével több mint tíz éve él boldog, kiegyensúlyozott házasságban. Példaértékű a kapcsolatuk, amelyben abszolút főszerepet játszik a szeretet és a tisztelet.
„Sokat kell ezen melózni. Természetesen mi is összezördülünk néha, és előfordul az is, hogy valamelyikünk ingerlékenyebb vagy feledékenyebb, csak mivel szeretjük egymást, könnyebben megbocsátunk a másiknak. Ami nagyon fontos, az az, hogy nagyjából azonnal átbeszélünk mindent. Szerintem ez elengedhetetlen, pláne, ha együtt élünk valakivel. Ha nem kommunikálunk, akkor az azt jelenti, hogy visszük magunkkal a problémát, ami gyűlik és gyűlik, majd egyszer csak ráborítjuk a másikra. Ezt Dórival mindenképp szeretnénk megelőzni, ezért mindent azonnal átbeszélünk, így az esetleges sértettségnek sincs lehetősége nagyra nőni. Így kerülünk újra egyensúlyba. Szóval, szoktunk vitázni, elsősorban a gyerekneveléssel kapcsolatban, de sok esetben értelmetlen dolgokon akadunk fenn” – mesélte az édesapa.
A sorozat nézői mára jól ismerik Dobler Attila századost, akit bár mogorva, karcos stílus jellemez, Zalán játékának köszönhetően mégis kifejezetten szerethető figurává válik.
„Dobler Attilát már a kezdetek óta szeretem játszani, még ha a való életben nem is költöznék össze vele. Nagy élmény évről évre visszabújni a bőrébe, hiszen ez más munkamódszer, mint egy napi sorozat: négy hónap forgatás után hosszú szünet jön, majd újra fel kell venni a fonalat. Hatunk egymásra, még a komolyzene iránti rajongás is közös pont bennünk” – magyarázta Zalán, majd elárulta, hogyan látja magát a képernyőn. – „46 évesen már sokkal tisztábban látom magam: pontosan tudom, mi áll jól, mi sikerül kevésbé, és ha valami bénább reakció volt, azt is észreveszem. Amikor megnézek egy részt, nem az elemzés az első, hanem hagyom, hogy egyszerűen hasson rám. Ha működik, az jó jel, ha nem, akkor később kezdem el boncolgatni, mi lehet annak az oka.”
