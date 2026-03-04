Makranczi Zalán a házasságáról: „Mi is összezördülünk néha”

A renitens című nagy sikerű sorozat új évaddal tért vissza az RTL+ Premiumra, az RTL streamingcsatornájára, Makranczi Zalán pedig ismét a főszereplő bőrébe bújik, hogy továbbvigye a történetet. A szí­nész elárulta, hogy otthon is kiemelt figyelem övezi a szériát: a felesége, Szinetár Dóra a produkció egyik legnagyobb rajongója, és minden új epizódot együtt néznek meg. De más titok is kiderült házasságukról!

Makranczi Zalán mára már reálisan látja önmagát és a teljesítményét (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Dóri valóban óriási rajongója ennek a sorozatnak, nagyon szeretjük, és hát várjuk is a folytatást, mert nekem is teljesen más élmény megnézni az epizódokat, még ha nagyjából tudom is, hogy mi lesz a történet

– kezdte a hot! magazinnak Zalán.

Makranczi Zalán és Szinetár Dóra több mint tíz éve él boldog, kiegyensúlyozott házasságban (Fotó: hot! magazin/archív)

Makranczi Zalán és Szinetár Dóra házassága sem nélkülözi az összetűzést

Szinetár Dóra férjével több mint tíz éve él boldog, kiegyensúlyozott házasságban. Példaértékű a kapcsolatuk, amelyben abszolút főszerepet játszik a szeretet és a tisztelet.

„Sokat kell ezen melózni. Természetesen mi is összezördülünk néha, és előfordul az is, hogy valamelyikünk ingerlékenyebb vagy feledékenyebb, csak mivel szeretjük egymást, könnyebben megbocsátunk a másiknak. Ami nagyon fontos, az az, hogy nagyjából azonnal átbeszélünk mindent. Szerintem ez elengedhetetlen, pláne, ha együtt élünk valakivel. Ha nem kommunikálunk, akkor az azt jelenti, hogy visszük magunkkal a problémát, ami gyűlik és gyűlik, majd egyszer csak ráborítjuk a másikra. Ezt Dórival mindenképp szeretnénk megelőzni, ezért mindent azonnal átbeszélünk, így az esetleges sértettségnek sincs lehetősége nagyra nőni. Így kerülünk újra egyensúlyba. Szóval, szoktunk vitázni, elsősorban a gyerekneveléssel kapcsolatban, de sok esetben értelmetlen dolgokon akadunk fenn” – mesélte az édesapa.

Nyomozót alakít a sorozatban (Fotó: hot! magazin/RTL)

Makranczi Zalán Szinetár Dóra társaságában nézi a sorozatát

A sorozat nézői mára jól ismerik Dobler Attila századost, akit bár mogorva, karcos stílus jellemez, Zalán játékának köszönhetően mégis kifejezetten szerethető figurává válik.

„Dobler Attilát már a kezdetek óta szeretem játszani, még ha a való életben nem is költöznék össze vele. Nagy élmény évről évre visszabújni a bőrébe, hiszen ez más munkamódszer, mint egy napi sorozat: négy hónap forgatás után hosszú szünet jön, majd újra fel kell venni a fonalat. Hatunk egymásra, még a komolyzene iránti rajongás is közös pont bennünk” – magyarázta Zalán, majd elárulta, hogyan látja magát a képernyőn. – „46 évesen már sokkal tisztábban látom magam: pontosan tudom, mi áll jól, mi sikerül kevésbé, és ha valami bénább reakció volt, azt is észreveszem. Amikor megnézek egy részt, nem az elemzés az első, hanem hagyom, hogy egy­sze­rűen hasson rám. Ha működik, az jó jel, ha nem, akkor később kezdem el boncolgatni, mi lehet annak az oka.”