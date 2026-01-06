Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Dudás Miki tragédiája: Halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 20:50 / FRISSÍTÉS: 2026. január 06. 20:57
Meglepő eredményt hozott a boncolás.

Január 5-én érkezett a lesújtó hír, hogy 34 évesen holtan találták a világbajnok sportolót, Dudás Mikit, aki 2021-ben vonult vissza kajakosként. Eddig nem lehetett tudni, hogy mi történt vele, de a police.hu most azt közölte, hogy halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást.

34 évesen elhunyt Dudás Miki / Fotó: MW archív

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható

– közölte a rendőrség Dudás Mikivel kapcsolatban.

 

 

