Dudás Miki tragédiája: Halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség

Január 5-én érkezett a lesújtó hír, hogy 34 évesen holtan találták a világbajnok sportolót, Dudás Mikit, aki 2021-ben vonult vissza kajakosként. Eddig nem lehetett tudni, hogy mi történt vele, de a police.hu most azt közölte, hogy halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást.
A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható
– közölte a rendőrség Dudás Mikivel kapcsolatban.
