Dudás Miki édesanyja újabb részleteket árult el a tragédiáról: ez nehezíti a nyomozást

Hétfőn délelőtt 18. kerületi otthonában találták holtan Dudás Miklós kajakozót, majd kedd este kiderült, a rendőrség halált okozó testi sértésnek minősítette az ügyet, és folyamatosan a feltételezett elkövető után nyomoz. Ez azon cseppet sem egyszerű, több tényező is nehezíti Dudás Miki halálának felderítését. A sportoló édesanyja ugyanis kijelentette, nincsenek kamerafelvételek a ház környékéről, aminek most mi is utánajártunk.
Bár egy gyilkossággal, vagy halált okozó testi sértéssel kapcsolatos ügy megoldása sosem egyszerű, de sokat segíthetnek a kültéri kamerák felvételei, hiszen többek között a nemrég történt XIII. kerületi gyilkossági ügyet, és VV Fanni halálának körülményeit is ez segített felderíteni. Most azonban a gyászoló édesanya elmondta, hogy sem Dudás Miki lakása környékén, sem az épületben, sem pedig az utcán nincsenek felszerelve kamerák, így sajnos nincs olyan felvétel, amit a rendőrség felhasználhatna. Dudás Miki édesapja támadóit korábban szintén a benzinkúton készült videók által sikerült beazonosítani, így sokan bíztak benne, hogy a sportoló esetében is hasonló lesz a helyzet, de ahogy a Bors munkatársai is utánajártak, bebizonyosodott, hogy a kamerafelvételek segítségére valóban nem támaszkodhatnak a hatóságok.
A kamerák hiányának ellenére a hatóságok mindent megtesznek, hogy felgöngyölítsék az ügyet, ehhez pedig feltehetően egy már jól bevált módszert is bevetnek, ami szintén segített VV Fanni halálának ügyében is. A rendőrség ugyanis le tudja kérni egy mobiltelefon cellainformációit, ami alapján megállapítható, hogy a készülék melyik adótorony lefedettségi területén található az adott időpontban. Ez egy sűrűn lakott területen, az adótornyok közelisége miatt akár 100 méteres pontosságot is jelenthet, és ezáltal könnyebben feltérképezhető a feltételezett elkövető mozgása. Novozánszki Fanni esetében is bizonyítékként szolgáltak ezek az adatok ahhoz, hogy B. Lászlót elítéljék a gyilkosságért, így Dudás Miki családja reménykedik, hogy az ő ügyét is előrelendíti majd az információ.
