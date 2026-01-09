Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Dudás Mikit megverhették, ilyen sérüléseket tárt fel a boncolás

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 08:37 / FRISSÍTÉS: 2026. január 09. 09:08
Dudás Miki felfoghatatlan tragédiája már napok óta sokkban tartja az országot, mindenki azt találgatja, mi történhetett a tragikusan fiatalon elhunyt édesapával.
Ahogy arról a Bors elsőként számolt be, a hatóságok január 5-én az otthonában találtak rá holtan a 34 éves világbajnok kajakozóra. Tragédiája kapcsán eleinte kizárták az idegenkezűséget, végül azonban a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

Dudás Miki
Dudás Miki
Fotó: TV2

Dudás Mikit megverhették

Most pedig újabb sokkoló részletek láttak napvilágot az olimpikon haláláról, a csütörtök esti Tényekben elhangzottak szerint ugyanis 

Dudás Mikit megverhették, ennek következtében repedhetett meg a légcsöve és szenvedett súlyos fejsérüléseket.

Egy másik híradásból pedig az derült ki, hogy Dudás Mikinek több komoly fejsérülése is volt.

Az egyik közeli családtagtól megtudtuk, a soron kívüli hatósági boncolás feltárta, hogy Mikinek három komoly fejsérülése is volt 

- hangzott el. 

Korábban pedig megírtuk, hogy hogy juthatott ki az ismeretlen elkövető Dudás Miki lakásából, az ezzel kapcsolatos cikkünket itt el is olvashatod:

