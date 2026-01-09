Dudás Mikit megverhették, ilyen sérüléseket tárt fel a boncolás

Ahogy arról a Bors elsőként számolt be, a hatóságok január 5-én az otthonában találtak rá holtan a 34 éves világbajnok kajakozóra. Tragédiája kapcsán eleinte kizárták az idegenkezűséget, végül azonban a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.
Most pedig újabb sokkoló részletek láttak napvilágot az olimpikon haláláról, a csütörtök esti Tényekben elhangzottak szerint ugyanis
Dudás Mikit megverhették, ennek következtében repedhetett meg a légcsöve és szenvedett súlyos fejsérüléseket.
Egy másik híradásból pedig az derült ki, hogy Dudás Mikinek több komoly fejsérülése is volt.
Az egyik közeli családtagtól megtudtuk, a soron kívüli hatósági boncolás feltárta, hogy Mikinek három komoly fejsérülése is volt
- hangzott el.
Korábban pedig megírtuk, hogy hogy juthatott ki az ismeretlen elkövető Dudás Miki lakásából, az ezzel kapcsolatos cikkünket itt el is olvashatod:
