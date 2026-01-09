Dudás Miki halálának ügyében is fontos bizonyíték lehet, ami VV Fanni gyilkosságának esetében

Tragikus hírt kaptunk január 5-én, lakásában holtan találták az olimpiai hatodik helyezett kajakost. Dudás Miki halála miatt először közigazgatási eljárásban nyomozott a rendőrség, másnap jött a váratlan fordulat, már halált okozó testi sértés miatt indult eljárás ismeretlen elkövető ellen. Sokaknak rögtön eszébe jutott a VV Fanni-ügy, ahol az elítélt telefonjának cellainformációja fontos bizonyíték volt.

Hogy miben halt meg Dudás Miki, mindenkit foglalkoztat

(Fotó: MW archív)

Tovább tart a nyomozás Dudás Miki halálának ügyében

A 18. kerületben holtan találtak rá a híres sportoló holttestére, a hír sokakat megrázott. Dudás Miklós tragikus halála így újra felhívta a figyelmet a magyar celebvilág titokzatos és sokszor rejtélyes tragédiáira. Az egyik legrejtélyesebb a VV Fanni gyilkosság. Mint ismert, Novozánszki Fanni 2017-ben tűnt el, holtteste azóta sem került elő. A nyomozás során kiderült, hogy a hírességet meggyilkolták. A dunaújvárosi B. László azóta is tagadja a lány megölését, a bíróság 2023 májusában 20 évre elítélte a gyilkosságért.

A nyomozók a kamerafelvételekből, bankkártyás vásárlási adatokból feltérképezték B. László mozgását, de nagyon fontos bizonyítékok voltak B. László mobiljának cellainformáció is. Az ügy egészen a bírósági tárgyalásig rendkívül módon foglalkoztatta a közvéleményt, sőt még jóval később is. VV Fannit végül 2024-ben nyilvánították halottá. A rejtélyes tragédiák közé tartozik egyelőre Dudás Miki halála is. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz, de itt is rengeteg a kérdés. Sokak szerint leszámolási ügy lehetett, vannak, akik szerint köze van édesapja tragédiájához, ami még mindig nem zárult le.

Mindenki szeretné tudni, mi okozta Dudás Miklós halálát. A cellainformációk biztosan itt is fontos bizonyítékok lesznek, mind az elkövető, mind a kajakos telefonjáról.

@borsonline Sokkoló részletek érkeztek Dudás Miki haláláról: Otthonában hunyt el a sportoló Január 05-én 13 órakor érkezett a hír, hogy a 18. kerületben, egy lakópark épületében holttestet találtak. A Bors azonnal a helyszínre sietett. Akkor derült ki, hogy az áldozat Dudás Miki, a világbajnok kajakozó. #bors #dudásmiki #gyász #tragédia #kajakozó ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Mit mutat a telefon cellainformációja?

A cellainformáció alapján megállapítható, hogy a telefon mely adótorony lefedettségi területén (cellájában) található. A pontosság változó lehet: sűrűn lakott, városi területeken, ahol sok adótorony van, a pontosság akár 100 méteres átmérőjű körön belüli is lehet, míg vidéki, gyéren lefedett területeken ez akár több száz méter is lehet. A cellainformációk időbeli és térbeli változását elemezve kirajzolódik a felhasználó mozgása. A bűnüldöző szervek vagy hatóságok megfelelő jogi felhatalmazással lekérhetik a szolgáltatóktól ezeket az adatokat, amelyek perdöntő bizonyítékként szolgálhatnak.