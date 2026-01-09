Dudás Miki halálának ügyében is fontos bizonyíték lehet, ami VV Fanni gyilkosságának esetében

Tragikus hírt kaptunk január 5-én, lakásában holtan találták az olimpiai hatodik helyezett kajakost. Dudás Miki halála miatt először közigazgatási eljárásban nyomozott a rendőrség, másnap jött a váratlan fordulat, már halált okozó testi sértés miatt indult eljárás ismeretlen elkövető ellen. Sokaknak rögtön eszébe jutott a VV Fanni-ügy, ahol az elítélt telefonjának cellainformációja fontos bizonyíték volt.
A 18. kerületben holtan találtak rá a híres sportoló holttestére, a hír sokakat megrázott. Dudás Miklós tragikus halála így újra felhívta a figyelmet a magyar celebvilág titokzatos és sokszor rejtélyes tragédiáira. Az egyik legrejtélyesebb a VV Fanni gyilkosság. Mint ismert, Novozánszki Fanni 2017-ben tűnt el, holtteste azóta sem került elő. A nyomozás során kiderült, hogy a hírességet meggyilkolták. A dunaújvárosi B. László azóta is tagadja a lány megölését, a bíróság 2023 májusában 20 évre elítélte a gyilkosságért.
A nyomozók a kamerafelvételekből, bankkártyás vásárlási adatokból feltérképezték B. László mozgását, de nagyon fontos bizonyítékok voltak B. László mobiljának cellainformáció is. Az ügy egészen a bírósági tárgyalásig rendkívül módon foglalkoztatta a közvéleményt, sőt még jóval később is. VV Fannit végül 2024-ben nyilvánították halottá. A rejtélyes tragédiák közé tartozik egyelőre Dudás Miki halála is. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz, de itt is rengeteg a kérdés. Sokak szerint leszámolási ügy lehetett, vannak, akik szerint köze van édesapja tragédiájához, ami még mindig nem zárult le.
Mindenki szeretné tudni, mi okozta Dudás Miklós halálát. A cellainformációk biztosan itt is fontos bizonyítékok lesznek, mind az elkövető, mind a kajakos telefonjáról.
A cellainformáció alapján megállapítható, hogy a telefon mely adótorony lefedettségi területén (cellájában) található. A pontosság változó lehet: sűrűn lakott, városi területeken, ahol sok adótorony van, a pontosság akár 100 méteres átmérőjű körön belüli is lehet, míg vidéki, gyéren lefedett területeken ez akár több száz méter is lehet. A cellainformációk időbeli és térbeli változását elemezve kirajzolódik a felhasználó mozgása. A bűnüldöző szervek vagy hatóságok megfelelő jogi felhatalmazással lekérhetik a szolgáltatóktól ezeket az adatokat, amelyek perdöntő bizonyítékként szolgálhatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.