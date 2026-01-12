Ez várhat Dudás Miki gyilkosára, megszólalt a szakember

34 éves korában elhunyt Dudás Miki, világbajnok kajakozó. Halála az egész országot sokkolta. A gyilkos, vagy gyilkosok jelenleg szabadlábon vannak, a rendőrség pedig nagy erőkkel nyomoz az eset körülményei felderítéséért. Jogilag fontos tisztában lenni azzal, hogyan zajlik egy ilyen haláleset vizsgálata, és milyen különbségek vannak a lehetséges minősítések között.

Dudás Miki halála kapcsán idegenkezűség miatt nyomoz tovább a rendőrség

Dudás Miki boncolása közben találtak sorsdöntő bizonyítékokat

Dudás Miklós halálát kezdetben közigazgatási eljárás keretében vizsgálták, ám a soron kívüli hatósági boncolás során olyan sérülések kerültek elő, amelyek büntetőeljárás keretében tisztázhatók. Ennek megfelelően a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, hogy tisztázzák a sérülések keletkezésének körülményeit.

Jogilag egy halálesettel kapcsolatban az orvosoknak és a rendőrségnek is hatósági teendőik vannak. Bármilyen halálesetnél az orvos halottvizsgálatot végez, megállapítja a halál okát, és rögzíti a körülményeket. A rendkívüli halálesetek – mint amilyen Dudás Miki esetében is felmerült – minden olyan eset, ahol a halál körülményei nem egyértelműek, és felmerülhet bűncselekmény gyanúja.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

A rendkívüli haláleseteknél a rendőrség közigazgatási eljárásban kezdi meg a vizsgálatot, amely már hatósági boncolást is tartalmaz. Itt merültek fel a bűncselekményre utaló jelek, és a nyomozás megállapította: a halált okozó testi sértés, vagy esetleg emberölés gyanúja is felmerülhet. A két minősítés között jelentős különbség van: halált okozó testi sértés esetén 2 év börtönnel megúszható a büntetés, míg emberölésnél akár 15 év is lehet belőle, minősített esetben pedig akár életfogytiglani büntetés is kiszabható.

Le kell szögezni, hogy a két minősítés közti elhatárolás nem elméleti kérdés, hanem nagyon is konkrét jogkövetkezményekkel jár: A halált okozó testi sértés esetén a büntetési tételkeret jellemzően 2–8 év szabadságvesztés. Emberölés esetén a tételkeret 5–15 év, vagyis lényegesen magasabb a büntetési kockázat. Minősített emberölés például előre kiterveltség, vagy nyereségvágyból elkövetett emberölés esetén akár életfogytiglani is kiszabható

- mondta egy lapunknak nyilatkozó jogász. A büntetőeljárás során az igazságügyi orvosszakértő szakvéleménye döntő lehet, hiszen akár igazolhatja, akár cáfolhatja az idegenkezűséget. Dudás Miki esetében a gyanúsítottak kiléte egyelőre nem ismert, de ha az elkövető vagy elkövetők azonosíthatók, akár életfogytiglani büntetés is kiszabható lehet.