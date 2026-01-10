Dudás Miki halála miatt retteghet a család: Megszólalt a szakértő

Dudás Miklós holttestére kedden délelőtt talált rá párja, Szigligeti Ivett a kajakozó 18. kerületi otthonában, ahol a kiérkező rendőrök először kizárták az idegenkezűség lehetőségét, de a soron kívüli boncolás után már halált okozó testi sértés ügyében nyomoz a rendőrség. Ezek a körülmények pedig még nehezebbé teszik Dudás Miki párja számára a haláleset feldolgozását. Drelyó Ágnes pszichológus most elmondta, mi mindenen mehet keresztül az édesanya.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata nem volt zökkenőmentes, de a sztáranyuka mindig szerette gyermekei apját (Fotó: RTL Klub)

Dudás Miki halálának oka még ismeretlen

Bár pontos részleteket egyelőre nem tudni arról, hogy Dudás Miki hogy halt meg, de az tény, hogy a rendőrség jelenleg már a halált okozó testi sértés elkövetőjét keresi. Ez a tény pedig a családra is komoly hatást gyakorol, különösen Dudás Miki gyerekeinek anyjára, Szigligeti Ivettre. Most kiderült, mi segíthet neki.

„Ha kiderül, hogy egy erőszakos cselekményről van szó, akkor az emberben lehet egy teljesen egészséges és érthető, düh, harag, indulat, agresszió a vélelmezett elkövetővel szemben, hiszen itt egy óriási veszteség érte családot. A gyerekek apukáját vették el, akire mindannyiuknak nagy szüksége lett volna, tehát ilyenkor a volt partner is nyilván dühös lehet, ami teljesen helyénvaló élmény. De az is helyénvaló, ha nehezen tudja megfogalmazni, hogy mit érez, mert ez egy felnőtt számára is egy nehezen befogadható dolog” – kezdte a pszichológus a Borsnak.

Az erőszakos cselekedetek által bekövetkező halál egyik lehetséges következménye, hogy megrengeti a biztonságérzetet. Teljesen normális, ha a családtagok azt érzik, hogy ha vele megtörtént, akkor lehet, hogy velem is megtörténhet. Ezért ilyenkor a biztonságérzetet mindenképpen helyre kell állítani, és ehhez lehet, hogy igénybe kell venni szakember segítségét is

– jelentette ki.

Dudás Miki családja aggódhat a a haláleset körülményei miatt, a nyugalmuk érdekében nagyon fontos, hogy megtalálják a tettest (Fotó: Instagram)

Dudás Miki volt párja a félelemmel is küzdhet

Mivel a sportoló családjában már nem ez az első eset, hogy ilyesmi történik, hiszen Dudás Miki édesapja halálának oka is épp ilyen testi sértés volt, így könnyen lehet, hogy Ivett és a gyerekek is félelemben élnek, amíg nem találják meg a felelőst.