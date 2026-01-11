Dudás Miki titokzatos halála: 5 rejtélyes kérdés, amire nincs magyarázat

Mint arról a Bors az elsők között beszámolt, január 5-én az egész országot megrázta világbajnok magyar sportolónk, Dudás Miki sokkoló halála. A 34 éves kajakost XVIII. kerületi otthonában találták holtan, a rendőrség akkor kizárta az idegenkezűséget. Azonban alig 24 óra múlva újabb döbbenetes hír rázta meg a közvéleményt: a boncolás után a rendőrség halált okozó testi sértéssé minősítette az ügyet. Azóta mindenki azt kérdezi: vajon mi okozta a kajak-kenu világbajnok halálát? Az ügyben számtalan nyitott kérdés van, ami csak egyre rejtélyesebbé teszi a korábbi élsportoló tragédiáját.
Mint azt már a tragikus napon megírtuk, a rendőrséget aznap Dudás párja, Szigligeti Ivett értesítette, miután egy zárszakértővel feltörette a lakás ajtaját – abban ugyanis belülről hagyták benne a kulcsot. Sokakban felvetődött a kérdés, hogy ha szobában egy másik ember is tartózkodott a sportolón kívül, hogyan zárta be maga után az ajtót, majd menekült el? Nos, természetesen ennek igen egyszerű oka is lehet: az úgynevezett fix ajtókilincseken ugyanis belül kilincs, míg kívülről egyszerű gomb van.
Többek szerint Dudás Miklóst azonban nem is az otthonában, hanem még korábban, az utcán támadták meg, ahol lehetséges, hogy több ütést is kapott. A sportoló ezen feltételezések szerint ezután még hazaért, otthonában azonban rosszul lett, összecsuklott, a fején és a torkán lévő sérüléseket pedig az esés közben szerezte.
Már a sportoló halálának napján kiderült: Dudás Miki vélhetően nem is aznap, hanem egy, esetleg két nappal korábban veszíthette életét. Többen nem értik: ha a férfi az otthonában kapott össze valakivel, azt hogyan nem észlelte az új építésű, általában vékony falakkal rendelkező épület többi lakója? Sokak szerint ez a körülmény is az utcai támadás lehetőségét erősíti.
Úgy tudni, hogy Dudás Miki holttestét döbbenetes helyzetben találták meg: a sportoló arccal a földön, hason feküdt, fején pedig jól látható sérülések látszottak, míg a helyszín körülötte vérben úszott. Információink később azt is megállapították: a férfi nyelőcsöve eltört. Többen is állítják: ez nem lehetett véletlen, a sérülések összességét ugyanis lehetetlen, hogy egyetlen végzetesen rossz mozdulat okozza. Mások szerint azonban figyelembe kell venni a sportoló méreteit: a több mint két méter magas, közel 120-140 kilós férfi akár egy tragikus balesetben is szerezhette a különös sérüléseket.
Bár a sportolót általános szeretet övezte, sokan figyelmeztetnek: nem szabad elfeledkezni édesapja tragikus meggyilkolásáról. Az eset akkor szintén megrázta az országot: Miklós édesapjának egyszerre több bokszoló is nekiesett, akik olyannyira összeverték a férfit, hogy hónapokkal később belehalt sérüléseibe. Sokak szerint Dudás azóta is összetűzésben állt édesapja gyilkosaival, így nem tartják kizártnak, hogy holdudvaruk egyik tagja csapott le a sportolóra. Ennek némileg ellentmond, hogy az ajtón nem volt nyoma erőszakos behatolásnak, így feltételezhető, hogyha járt is aznap ott valaki, akkor azt maga, Dudás engedhette be a lakásba.
