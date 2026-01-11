Dudás Miki titokzatos halála: 5 rejtélyes kérdés, amire nincs magyarázat

Mint arról a Bors az elsők között beszámolt, január 5-én az egész országot megrázta világbajnok magyar sportolónk, Dudás Miki sokkoló halála. A 34 éves kajakost XVIII. kerületi otthonában találták holtan, a rendőrség akkor kizárta az idegenkezűséget. Azonban alig 24 óra múlva újabb döbbenetes hír rázta meg a közvéleményt: a boncolás után a rendőrség halált okozó testi sértéssé minősítette az ügyet. Azóta mindenki azt kérdezi: vajon mi okozta a kajak-kenu világbajnok halálát? Az ügyben számtalan nyitott kérdés van, ami csak egyre rejtélyesebbé teszi a korábbi élsportoló tragédiáját.

Dudás Miki rejtélyes halála kapcsán nyomoznak a rendőrök

Fotó: MW archív

1: Zárt ajtó Dudás Miki lakásánál

Mint azt már a tragikus napon megírtuk, a rendőrséget aznap Dudás párja, Szigligeti Ivett értesítette, miután egy zárszakértővel feltörette a lakás ajtaját – abban ugyanis belülről hagyták benne a kulcsot. Sokakban felvetődött a kérdés, hogy ha szobában egy másik ember is tartózkodott a sportolón kívül, hogyan zárta be maga után az ajtót, majd menekült el? Nos, természetesen ennek igen egyszerű oka is lehet: az úgynevezett fix ajtókilincseken ugyanis belül kilincs, míg kívülről egyszerű gomb van.

2: Utcai támadás vagy lakáson belüli erőszak?

Többek szerint Dudás Miklóst azonban nem is az otthonában, hanem még korábban, az utcán támadták meg, ahol lehetséges, hogy több ütést is kapott. A sportoló ezen feltételezések szerint ezután még hazaért, otthonában azonban rosszul lett, összecsuklott, a fején és a torkán lévő sérüléseket pedig az esés közben szerezte.

A világbajnok holttestére január 5-én találtak rá, a saját otthonában

Fotó: Bors

3. Miért nem hallottak semmi a lakók?

Már a sportoló halálának napján kiderült: Dudás Miki vélhetően nem is aznap, hanem egy, esetleg két nappal korábban veszíthette életét. Többen nem értik: ha a férfi az otthonában kapott össze valakivel, azt hogyan nem észlelte az új építésű, általában vékony falakkal rendelkező épület többi lakója? Sokak szerint ez a körülmény is az utcai támadás lehetőségét erősíti.

4: Gyilkosság vagy borzalmas baleset?

Úgy tudni, hogy Dudás Miki holttestét döbbenetes helyzetben találták meg: a sportoló arccal a földön, hason feküdt, fején pedig jól látható sérülések látszottak, míg a helyszín körülötte vérben úszott. Információink később azt is megállapították: a férfi nyelőcsöve eltört. Többen is állítják: ez nem lehetett véletlen, a sérülések összességét ugyanis lehetetlen, hogy egyetlen végzetesen rossz mozdulat okozza. Mások szerint azonban figyelembe kell venni a sportoló méreteit: a több mint két méter magas, közel 120-140 kilós férfi akár egy tragikus balesetben is szerezhette a különös sérüléseket.